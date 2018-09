Skuhravý vysvětluje konec v Opavě: Syn chtěl, ať s Jabloncem prohrajeme...

O rozhodnutí odejít

"Rozhodnul jsem se v neděli ráno. Zjistil jsem, že dělám věc, která dělá dobře mně, ale bohužel ne úplně mým blízkým. Když mi můj syn řekl, že by byl raději, kdybychom s Jabloncem prohráli, abych byl doma... V tu chvíli jsem byl rozhodnutý. Rodina mě podporuje, ale teď se chci věnovat synovi. Musím na nějakou dobu pracovat v blízkosti tak, abych mu mohl být denodenním otcem."

Jak přemýšlel o odchodu

"Vyhodnotil jsem si to blbě v létě. Měl jsem obrovské nadšení, chuť tady pracovat hodně dlouho a úspěšně. Ale indicie tam byly vždycky. Když se s vámi syn každý týden loučí a nechce vás pustit, musíte to vydržet. V tuhle chvíli to ale přeteklo a já si to uvědomil. Omlouvám se všem, ale mé rozhodnutí je absolutně neměnné, nestydím se za něj, ani to nechci dopodrobna někomu vysvětlovat. Absolutně jsem nepochyboval. Uvidíme, co přinese budoucnost."

O financích v klubu

"Vůbec nekončím kvůli penězům. Přísahám na své děti, že nic jiného než rodinný klid v tom není. Nechci se dožít toho, co jsem udělal se starším synem kvůli profesionální kariéře. Chci se mladšímu synovi věnovat, samozřejmě u toho i pracovat, ale bohužel v téhle chvíli to nejde v režimu, ve kterém jsem jel. Důvod je situace doma. Mám báječnou manželku, ani ona to do pondělí nevěděla. Já si to cestou sem probral, bylo to tak silné, že jsem se nemohl rozhodnout jinak. Prožil jsem tady neskutečnou dobu. Hráči, lidi kolem, ženské, co perou, všichni se o mě starali nádherně. Na to se nedá zapomenout."

O vzpomínkách na Opavu

"Vzpomínat budu na celou cestu. Jediné, co by mě bolelo, kdyby se hráči schovali za to, že odešel trenér, Jsem přesvědčený o tom, že Opava není o trenérovi, je o tom, kam bude chtít směřovat, jací lidi to povedou, jak budou pracovat hráči. Fanoušci, co jsou tady, jsou úžasní. Musím poděkovat panu Hájkovi a Lojzovi (manažer Alois Grussmann - pozn. red.). Beze zbytku splnili pravidla, jak jsme si je nastavili před dvěma a čtvrt rokem. Za to jim patří velký dík. Beru to jako angažmá, které mě vrátilo do profesionálníhio sportu, Opavu budu mít vždyckyv srdci. Jediné, co mě mrzí, že jsem si nezahrál první ligu v Opavě."

O novém trenérovi Kopeckém

"S Lojzou (manažer) věci komunikujeme, Není to tak, že končím a je mi to jedno. S žádným klubem jsem se nerozešel ve zlém, budu všem týmům fandit. Ve hře byla dvě jména, rozhodnutí bylo na šéfech. Myslím že je to podobné mé kariéře. Trenér prožil, co je neúspěch. Věřím, že Michal i Pepa Ivanovi pomůžou a hlavně hráči. Po sobotní výhře jsem na nich viděl přesně to, co jsem chtěl. Mužstvo je silné na to, aby se v soutěži zachránilo."