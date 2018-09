Šéf VAR: Diopa video řešit nemohlo. Co si myslí o Vrbově kritice?

O Vrbově kritice: "Chápu slova pana Vrby v tom, že byla těsně po utkání. Kluby si ale projekt videorozhodčích schválily. A i když jsou vyspělé země s videem jinde, naše technika je zce dostačující a splňuje parametry FIFA a IFAB."

O tom, jestli měl být Dame Diop vyloučen: "Videoasistent usoudil, že se pro něj nejednalo o zjevné pochybení v tom, že by rozhodčí neudělil rovnou červenou kartu. Celý příběh tím pro videoasistenta končí, nic víc mu nepřísluší. Řešilo se na seminářích, zda by se tento princip nemohl změnit, ale pak by mohla nastat situace, kdy je už první žlutá karta přísná a zase by to narušilo hru."

O tom, jestli Krmenčíkův gól měl platit: "Videoasistenti usoudili, že Krmenčík byl nejspíš kopačkou či kolenem blíž brankové čáře než bránící hráč. Z dostupných záběrů to na ofsajd spíš nevypadalo. Na ofsajdovou čáru z přímého přenosu se ale videoasistenti neohlíželi, ale to taky není nic proti ničemu. Za současných podmínek totiž nemusí být úplně přesná."

O tom, proč se odpískala penalta po Zapalačově ruce: "Videoasistent doporučil přezkoumání situace na videu a myslím, že postupoval správně. Časová prodleva byla delší než obvykle, ale bylo to dáno fází a vypjatosti utkání. FIFA i IFAB říkají: raději přesnost než rychlost."

