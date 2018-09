Smola slavil jako Griezmann. Už nehrajeme hurá fotbal, těší ho

Video k článku 720p 360p REKLAMA Opava - Teplice: Smola pohotovou ranou posílá Slezany do vedení 1:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Dá se říct, že jste zápas kontrolovali?

„Jo, jsme všichni spokojení. Vedli jsme zápas tak, jak jsme si představovali a naplánovali. Prvních dvacet minut jsme měli problémy s presingem, ale od prvního gólu jsme se uklidnili a jasně jsme vyhráli.“

Pod trenérem Kopeckým hrajete bezpečnější fotbal, že?

„Určitě. Není to takový hurá fotbal. I za pana Skuhravého jsme si říkali, že bychom měli hrát víc zezadu, ale on měl svoji hlavu. Tento styl je podle mě lepší.“

Tlačil jste vaši střelu očima do sítě?

„Odskočil jsem si a trefil to. Mohl jsem do toho dát větší razanci, ale šlo to do protipohybu gólmana. Měl to těžké. Díkybohu to tam zapadlo.“

Co ta vaše euforická oslava?

„My se Simem (Simerským) vždycky vymýšlíme nějaké blbosti. Od rána jsem tvrdil, že dám góla a vyhrajeme. Tak jsem udělal Griezmanna. Počítal jsem s tím, nebylo to pro mě překvapení.“ (úsměv)

Už víte, jestli odehrajete příští domácí duel s Bohemians v Opavě?

„Takové zprávy nemám. Možná se to stihne, možná ne. Ale v Brně máme dvě vítězství za sebou, už jsme tady jako doma. (úsměv) Ne, samozřejmě se těšíme do Opavy.“

Jdete nahoru?

„Musím říct, že jsme měli hrozně těžký los. Sžívali jsme se s ligou. Poslední zápasy už to začíná vypadá tak, jak by mělo. Zvedáme se. Teď nás čekají týmy na naší úrovni. Všichni víme, že musíme bodovat.“

Návrat Joela Kayamby vám hodně pomohl, že?

„Hrál výborně. Šlapal dozadu i dopředu. Ale kdyby byl v topu, jak bývá, dal by minimálně dva góly.“

