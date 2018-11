SESTŘIH: Olomouc - Opava 2:2. Sigma znovu smazala dvougólový náskok soupeře

Olomouc vstoupila do zápasu aktivně, ale doplatila na chyby v rozehrávce. Nejprve zaváhal Falta a Opavu po brejku poslal do vedení v deváté minutě Zapalač. Vzápětí to mohlo být po další hrubce o dva góly, ale Kayamba sólo na brankáře Buchtu neproměnil.

Ve 22. minutě už se hosté radovali, když Smola se štěstím prostřelil Buchtu. Olomouc však ještě do přestávky snížila a v 39. minutě se o to postaral Vepřek. Po závaru před brankou se k němu odrazil míč a domácí kapitán se povedenou střelou trefil do horní rohu.

SESTŘIH: Olomouc - Opava 2:2. Sigma srovnala v infarktovém závěru

Olomouc i po přestávce držela míč, ale jako první opět zahrozila z brejku Opava. V 52. minutě utekl Smola, ale Buchta byl opět pozorný. V 67. minutě se vyznamenal i hostující gólman Šrom, který skvěle vytěsnil tvrdou střelu Lalkoviče.

Sigma v závěru soupeře přitlačila, ale Plšek hlavou nemířil přesně, Texlovu technickou střelu zastavilo břevno a Dvořákovu hlavu vyrazil Šrom. Minutu před koncem se už ale Olomouc dočkala - Vepřekův centr usměrnil do branky Nešpor. Opava si ještě mohla vzít vedení zpět, jenže Žídek z dobré pozice trefil pouze břevno.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 39. Vepřek, 89. Nešpor Hosté: 9. Zapalač, 22. Smola Sestavy Domácí: M. Buchta – Sladký, Štěrba (30. Texl), Jemelka, Vepřek (C) – Kalvach (56. Lalkovič) – Pilař (73. Plšek), Houska, P. Dvořák, Falta – Nešpor. Hosté: Šrom – Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek – Zavadil, Jursa (79. Janetzký) – Kayamba, Zapalač – Kuzmanović (C) (56. Schaffartzik), Smola (73. Juřena). Náhradníci Domácí: Reichl, Kotouč, Plšek, Lalkovič, Yunis, Zahradníček, Texl Hosté: Fendrich, Helebrand, Řezníček, Schaffartzik, Jurečka, Janetzký, Juřena Karty Domácí: Nešpor, Sladký Hosté: Kayamba, Šrom, Schaffartzik, Zavadil, Janetzký, Svozil Rozhodčí Příhoda – Kříž, Vlček Stadion Andrův stadion, Olomouc (kapacita: 12 566 míst) Návštěva 3512 diváků

Olomouc - Opava: Infarktový závěr! Plškova rána málem zapadla do brány

Olomouc - Opava: Nešpor srovnává na 2:2! Hosté reklamovali ofsajd

Olomouc - Opava: Jemelka hlavičkoval těsně vedle brány

Olomouc - Opava: Obrovská šance Sigmy, Dvořákův pokus vytáhl Šrom

Olomouc - Opava: Texl technickou ranou trefil břevno!

Olomouc - Opava: Plšek ve velké šanci hlavičkoval nad bránu

Olomouc - Opava: Další potyčka, Sladký pořádně zajel do Zapalače a vyčinil mu

Olomouc - Opava: Lalkovič ze střední vzdálenosti protáhl Šroma

Olomouc - Opava: Zavadil skvěle zakroutil balon do vápna, Simerský se netrefil ideálně

Olomouc - Opava: Smola šel v úniku sám na Buchtu, ten ho vychytal

Olomouc - Opava: Vepřkova pěkná dělovka vrátila domácím naději, 1:2!

Olomouc - Opava: Smola se uvolnil, ale poslal balon nad břevno

Olomouc - Opava: Smola se prodral před tři hráče a zavěsil balon do sítě - 0:2!

Olomouc - Opava: Šrom sundal Pilaře, před opavským kotlem se pak spustila mela

Olomouc - Opava: Houska totálně selhal v rozehrávce, Kayamba šel sám na bránu