Slezské derby? Emotivnější než v Praze, srovnal ostravský Jirásek

Jaký to byl zápas?

„Porážka nás mrzí, hlavně před tou skvělou kulisou. Naši fanoušci nás přijeli povzbuzovat ve velkém počtu, pro ně jsme chtěli vybojovat tři body. Hodně jsme se na ten zápas těšili. Bohužel se nám to nepovedlo, protože jsme dostali gól na 0:1. Měli jsme nějaké šance, ale neproměnili jsme je. Opava potom hrála dobře, přidala druhý gól, bylo to už těžké. Zatáhla se do obrany a nám se podařilo jen snížit.“

Ve druhém poločase jste drželi míč, ale nebylo to z vaší strany nic moc...

„Opava vedla a dobře bránila, stáhla se, bránila v devíti lidech. Hrála poctivý, běhavý fotbal a uhrávala to. Pro fanouška to byl asi zajímavý zápas, protože ta kulisa byla dobrá, padly tři góly, ale z mého pohledu je to hodnocení smutné.“

Jak velkou komplikací jsou dvě porážky v řadě, navíc před reprezentační pauzou?

„Vždycky, když přijdou před pauzou porážky, tak je to pro tým horší, nálada není taková. Proti Plzni jsme neproměnili šance a zápas dopadl takhle, teď v prvním poločase jsme měli další šance... Ale když je máme, tak je teď nedáváme. Přijdou takové zápasy, které láme první gól. Musíme se z toho ponaučit a příště mít nulu vzadu. A hlavně proměnit, co bude. Musíme zabrat v dalším zápase a dojet podzim nejlépe, jak to půjde.“

