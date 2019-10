Souboj kapitánů na Slavii. Brácha je na tom líp, smutil střelec Škoda | iSport.cz

Nástup na hřiště si hodně užil. Své mužstvo do Edenu přivedl jako kapitán, Slavii zase s páskou na ruce velel jeho bratr Milan. Příbramský útočník Michal Škoda (31) pak dokonce dal gól a Středočeši na půdě ligového lídra senzačně vedli. „Říkali jsme si, že když všichni podáme maximální výkon, špatné to nebude. Bohužel jsme pak udělali chyby,“ litoval mladší z bratrů Škodových porážky 1:3.

Váš bratr měl hned v úvodu velkou šanci, kterou neproměnil. Měl jste ho v té situaci hlídat, že?

„Byla tam standardka, on si dobře odskočil. Pak jsem ho měl dohrávat, ale šel jsem jinam. Ještě že to nedal.“ (usměje se)

Už vám stihl pogratulovat ke gólu?

„Jo, teďka. Ale já mu zase gratuloval ke třem bodům, takže je na tom zase líp.“

Sourozenci jako kapitáni proti sobě, to je výjimečné. Byl se na vás podívat táta?

„Táta to asi ani předem nevěděl, myslím, že koukal doma. Já jsem rád, že mi trenér dal kapitánskou pásku, když chyběl Réza. Nástup před zápasem byl hezký.“

Slavii jste pak vzdorovali velmi statečně.

„Určitě. Až do penalty to byl velmi dobrý výkon. Chtěli jsme hrát z aktivního bloku, což se nám dařilo. Slavie nějaké šance měla, ale nedala je. Jenže po té penaltě už to bylo strašně těžký.“

Ta utkání zlomila?

„Když dáte gól, nakopne vás to. Nám se to stalo v první půli, pak jsme dobře bránili. Jenže to samé se povedlo Slavii. Jak říkáte, penalta to zlomila. Oni mají obrovskou kvalitu a pak už je nešlo zastavit.“

Je těžké jet sem s vědomím, že Slavia doma v podstatě neztrácí?

„Samozřejmě. Každý má v hlavě, jak Slavia hraje. Říkali jsme si, že když všichni podáme maximální výkon, tak to špatné nebude. Bohužel jsme udělali chyby, které Slavia dokázala potrestat.“

Těší vás, že jste Ondřeji Kolářovi ukončil sérii bez obdrženého gólu?

„Věděl jsem o ní. Říkal jsem si, že by bylo fajn, abych dal gól zrovna já. Ale lepší je, že jsme aspoň ukončili naši sérii bez vstřelené branky. Nikdo od nás nic nečekal, podali jsme dobrý výkon. Bohužel nemáme ani bod.“

