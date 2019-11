Šéf FAČR Malík: Chovanec má důvěru. Sudích je málo, VAR musíme vysvětlit | iSport.cz

Zásadní omyly rozhodčích bičují FORTUNA:LIGU. Sportovní úroveň ustupuje do pozadí, opakovaně se řeší, kdo komu pomohl, kdo komu uškodil. Výkonnost profesionálních sudích se jeví jako nedostatečná. V uplynulém sedmnáctém ligovém se vážných chyb, které měly přímý vliv na výsledek či průběh utkání, dopustila hned čtveřice rozhodčích! I proto se do řečí dostává udržitelnost pozice předsedy komise rozhodčích Jozefa Chovance. „V tuto chvíli má naši důvěru,“ prohlásil Martin Malík, předseda Fotbalové asociace České republiky, na setkání s novináři. Mluvil také o změnách v protokolu VAR, ale také o tom, s kým se může fotbalová reprezentace, jistý účastník mistrovství Evropy, střetnout v březnovém termínu.

Nakolik vás trápí výrazná chybovost rozhodčích ve FORTUNA:LIZE?

„Je to jedna ze zásadních věcí, kterým se věnuji. Jde o problém, co mě poměrně zaměstnává. Pravidelně docházím na zasedání ligového výboru, kde se tomuto tématu velmi intenzivně věnujeme. Samozřejmě se scházím i s předsedou LFA Dušanem Svobodou. Hledáme řešení k nápravě. Jak rychlá, okamžitá, tak i dlouhodobá. Bavíme se o postupu v oblasti videorozhodčího, kde připravujeme memorandum mezi asociací a LFA o společném postupu v této věci. Bavíme se i o systémových opatřeních směrem k rozhodčím v tuzemsku.“

Hlavní zodpovědnost za současný neutěšený stav nese předseda komise rozhodčích Jozef Chovanec. Jaká je jeho pozice? Diskutujete o jeho odvolání?

„Nechtěl bych spekulovat. Nicméně solidní fungování komise rozhodčích je nutností nejen pro fotbalovou asociaci, ale samozřejmě i pro ligové kluby a pro celý fotbal v Česku. Nechtěl bych ale říkat, zda se o něčem bavíme, či nikoliv. To není na pořadu dne.“

Má tedy Chovanec vaši důvěru?

„Ano, v tuto chvíli má naši důvěru.“

Dobře. Přesto je evidentní, že s výkonností rozhodčích je třeba rychle něco udělat.

„Jde o komplexní proces. Od doškolování, od připravenosti rozhodčích, o jejich dostatku, s čímž souvisí represe. V okamžiku, kdy se někdo dopustí chyby, nebo nedej bože chyb opakovaně, tak musíme být z toho schopni vyvodit citelné tresty. A s tím množství rozhodčích souvisí. Témat, kde je potřeba sáhnout k progresu, je celá řada. Patří k tomu i VAR, jeho využívání a nasazení do všech ligových zápasů. Nemáme recept, jak situaci vyřešit hned zítra, ale je nutné se shodnout na krocích, aby se situace výrazně zlepšila.“

Chápu to správně, že máte akutní nedostatek sudích?

„Systémově to dlouhé roky nikdo neřešil. Na naší straně došlo k podcenění, kdy jsme této problematice dlouhodobě nevěnovali pozornost. Je jednoznačné, že v tomto ohledu se musíme posunout dopředu.“

Jaký je momentální výklad protokolu VAR? Veřejnost v tom má značný zmatek, i mezi sudími panuje chaos, což přiznal i Tomáš Bárta ředitel LFA a jeden ze členů komise rozhodčích.

„Protokol týkající se videorozhodčího se nějakým způsobem v čase vyvíjí. Zde cítím určitý dluh vůči české veřejnosti. A to nejenom té nejširší, ale i vůči fotbalovým klubům. Mám pocit, že změny nejsou dobře komunikovány. Vlastně nikdo o nich neví, a z toho pak vyplývá i to, že samotní zaměstnanci některých klubů mají pocit, že VAR nebyl použit v souladu s tím, jak by správně použit být měl. Je to věc, kterou diskutujeme a zabýváme se jí. UEFA má vůči fanouškům docela rozumné videoklipy, na nichž vysvětluje, v jakých případech se VAR používá. Evropskou asociaci jsme požádali, abychom materiál měli k dispozici také. Samozřejmě ho počeštíme a hodláme ho používat i na českých stadionech. Chceme přinést osvětu, jelikož očekávání fanoušků při zavádění systému bylo takové, že zmizí veškeré přehmaty a omyly, jelikož technika se nemýlí. Ono to ale tak není, jelikož pravidla k používání systému jsou velice striktní, vyvíjejí se v reakci na to, co se na hřištích děje. Tohle vše je třeba vysvětlit, aby chápání systému bylo větší. V neposlední řadě je to i o tom, že VAR ovládají lidé. A my jsme bohužel omylní.“

Trend je tedy zasahovat do děje zápasu méně než dřív?

„Ano, máte pravdu. Momentálně je trend zasahovat v jasně daných a specifikovaných situacích.“

Česká reprezentace má jistou účast na mistrovství Evropy. V sobotu proběhne v Bukurešti los turnaje. Je pro vás skupina v Baku a Římě největším strašákem?

„Nevím, zda největším. Možná ať je to něco, co bude atraktivní pro české fanoušky.“

Nemáte tedy vysněnou variantu?

„Ze sportovního hlediska určitě ne, akorát bych přivolával nějaký problém. Za sebe by mně nevadilo Bilbao, nevadil by mi Amsterdam.“

I přes velkou kritiku zelených venkovních dresů platí, že se s nimi česká reprezentace představí na turnaji?

„Pokud budeme v pozici venkovního týmu, tak ano, budeme hrát v těchto dresech. Mluvili jsme o tom již na tiskové konferenci. Přiznám se, že sami jsme byli poměrně překvapení, když nám Puma nový dres představila. To bylo asi dva roky zpátky. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že máme mladý ambiciózní tým, tak se domníváme, že agresivní barva k novým dresům celkem sedí. Snad se ukáže, že i v těchto dresech jsme schopní vyhrávat a přinášet národu fotbalovou radost. V březnu pak představíme novou první „domácí“ sadu.“

V březnu se reprezentace poprvé sejde od postupu na EURO 2020. Už máte jasno, s kým a kde odehraje dvě přípravná utkání?

„Existuje několik variant, zatím se k žádné výrazněji nekloníme. Ve hře je Kostarika, Severní Amerika. Je možné, že to bude i někde blíž. Máme pozvání od Albánie, která s námi historicky nehrála. Bude záležet také na losu Eura a dostupnosti jednotlivých týmů. S přihlédnutím k potřebám realizačního se budeme rozhodovat o nejlepší variantě.“

Budete konkrétní varianty konzultovat i s hráči? V tu dobu již budou v plné zátěži ve svých klubech. Cestování na jiný kontinent a do jiného časového pásma by představovalo značnou zátěž.

„Vycházím z debat s trenéry a realizačním týmem. Ti s hráči mluví, tak předpokládám, že se to děje ve shodě s představami hráčů.“