Lingr dirigoval jasnou výhru Karviné. Nejlepší poločas v historii, zářil | iSport.cz

Jak vám to v útoku sedí vedle dravého Taiwa?

„My hrajeme vlastně na tři vepředu (útočí i Ba Loua), můžeme tam rotovat. Hraje se mi s ním dobře, sice můj hlavní post je desítka, ale takhle jsme to zkusili, vyšlo to a snad bude i dobře pokračovat.“

Nejste vysoký, ale gól jste vstřelil opět hlavou.

(usměje se) „No jo, jsem sice menšího vzrůstu, ale góly hlavou jsem dával celou svou kariéru, i v mládeži. S tím nemám problém.“

Před druhou brankou jste pouštěl míč na Taiwa věděl jste o něm?

„Spíš jsem slyšel, jak na mě řve, tak jsem to pouštěl.“

Co řval?

„Vlastně ani nevím, něco zařval. Pak jsem tam měl ještě jednu gólovou situaci, mohl jsem si míč ještě potáhnout. Střela mi sedla, jen škoda, že to těsně nevyšlo.“

Při této situaci na vás Taiwo nekřičel? Taky tam byl osamocený.

„Řval, ale vzal jsem to na sebe.“ (usmívá se)

Třetí gól jste vypracoval pro Marka Janečku, trefil se po dvou letech. Přijde od něho speciální poděkování?

„Už mi poděkoval na hřišti. On si to zaslouží ze všech nejvíc, jak to tady vede.“

Zůstáváte čtrnáctí, ale na Zlín vám chybí už jen dva body, na Teplice čtyři. Co na to říkáte?

„Je super, že jsme se odlepili ze dna, ale pořád musíme bodovat, ideálně hned na Bohemce. Jedeme tam vyhrát.“

Dodaly vám dvě domácí výhry na startu jarní části sebevědomí?

„Ano, sebevědomí nám narostlo, nálada je lepší. Věříme si, už jsme sehraní. Sedí nám i nový styl, hrajeme na vysoký presink, cvičíme to každý den a dostáváme to do sebe. Karviná podle mě ani jinak hrát nemůže.“