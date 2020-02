Dynamo čaruje. Budějovice mohou překonat i Slavii, ale prodej se táhne | iSport.cz

Porobený protektorát dusila druhá světová válka, ale na zápasech fotbalové Slavie se dalo aspoň na chvíli zapomenout. Chodit na představení červenobílé party v čele s legendárním čarostřelcem Pepim Bicanem znamenalo báječnou jistotu: vždycky padne gól. Slávisté se trefili ve 105 ligových zápasech po sobě, nulu nepoznali mezi zářím 1939 a dubnem 1944.

Rozjetý nováček z Českých Budějovic má k absolutnímu českému rekordu zatím tuze daleko, ale i jeho číslům se dá zatleskat. Dvanáct gólových partií v řadě je sezonním maximem v celé lize, od léta měly stejně dlouhou sérii jen mistrovská Slavia a Liberec.

Změna vlastníka se vleče Dynamo v rukách kapitána Tomáše Sivoka a miliardáře Vlastislava Břízy, majitele známé tužkárny Koh-i-noor? O prodeji budějovického klubu se mluví už skoro měsíc, ale jednání se vlečou. Se skupinou současných akcionářů kolem byznysmena Miroslava Dvořáka se Sivok zatím nedomluvil: minulý týden situace podle informací deníku Sport dokonce vypadala, že jednání definitivně zkrachují. „Doufám, že už jsme v takovém stadiu, že vše klapne. Byl bych zklamaný, kdyby to nevyšlo" řekl Sivok před dvěma týdny. S Dynamem by chtěl hrát evropské poháry a vybudovat kvalitní akademii pro talenty ze širokého okolí.

„Zápasy s gólem nepočítáme, neděláme si čárky," nadechne se budějovický trenér David Horejš. „Soustředíme se spíš na hru, aby se na nás dalo dívat a fanoušci byli spokojení."

Bingo, právě v tom to je. Pro Horejšovy chlapce platí: ofenzivní hra = pravidelná gólová radost. Naposledy se netrefili v září proti Plzni, od té doby pokaždé a z posledního místa vyletěli na čtvrté, což by před sezonou mohlo připomínat nepovedené sci-fi.

„Stála za tím spousta úsilí," poví kouč Horejš. Vyplatilo se, že se svými pobočníky nerozmetal kostru z úspěšného druholigového tažení a tým citlivě doplnil. Jakkoliv sázka na jinde nechtěné ofenzivní typy Ivana Schranze či Patrika Brandnera mohla na první dobrou působit rozpačitě, oba na jihu rozkvetli a teď jsou z nich nejproduktivnější hráči týmu (Schranz sedm gólů a tři asistence, Brandner 5+5). Letní změny částečně odnesli veteráni: loňský kapitán Jiří Kladrubský a gólový žolík z druholigové jízdy Ivo Táborský se v této sezoně několikrát nevešli ani mezi náhradníky.

„Snažíme se být od první do poslední minuty poctiví a odměňuje nás to. Prvním gólem se uklidníme a po druhém jsme definitivně na koni," vypráví Schranz, jemuž po sezoně v Budějovicích skončí smlouva. V zimě mu nevyšel přestup do Jablonce, přesto nejlepší budějovický střelec nepolevil.

„Hlavu má nastavenou na to, že chce týmu pomoct, a na hřišti je to vidět," říká trenér Horejš. „Chtěli jsme jít jinou cestou než většina českých klubů, které by ho nejspíš přeřadily do béčka. Máme tady vztahy nastavené jinak a Ivan to oceňuje. Narovinu řekl, že pro nás až do konce odvede maximum. Jak to s ním bude v létě? To teď neřeším."

Soupeře musí při taktických přípravách strašit budějovické první poločasy, v kterých Dynamo nastřílelo čtyřiadvacet z celkových 39 gólů. Horejšova parta bývá nejnebezpečnější ve druhé čtvrthodině: mezi šestnáctou a třicátou minutou nasázela skoro třetinu všech svých dosavadních branek.

„S náskokem se každému hraje líp a my nejsme výjimka. Když si už v první půli vybudujete náskok, těžko se to otáčí," vykládá Horejš. „Na druhou stranu, zvládli jsme i zápasy, v kterých to bylo dlouho 0:0."

Dynamo se může spolehnout taky na góly od obránců. Bosenský čipera Benjamin Čolič je nejproduktivnějším bekem v lize (2+6) a o stoperském tandemu Lukáš Havel & Tomáš Sivok trenér Horejš, sám bývalý stoper, s úctou říká: „Nechtěl bych je bránit, jsou schopní rozhodnout zápas. Náběhy se těžko naučíte, ti kluci to mají v sobě. Pokaždé z nich čiší hlad a do všech standardek jdou s tím, že to trefí."

A ještě jedna budějovická zbraň: nečitelnost. Dynamo má v sezóne už patnáct různých střelců a protivník nikdy nemůže tušit, odkud přijde úder. V jarním prologu s Boleslaví (3:0) poprvé skóroval energický záložník Filip Havelka, týden nato ve Zlíně (3:2) dva premiérové zásahy oslavil chorvatský křídelník Matej Mršič.

„Je fajn, že nejsme závislí jen na jednom nebo dvou hráčích," oceňuje Horejš. Dva hráči ale na podzim zažehli revoluci: brankář Jaroslav Drobný (40) se stoperem Sivokem (36), kteří prošli cizinou a reprezentací, dali řád nejen budějovické defenzivě. „Přinesli glanc a zkušenost, hned se stali lídry kabiny. Fotbal je o detailech a tihle dva ho do týmu doplnili," líčí Horejš.

Série dvanácti gólových zápasů je hřejivá, rekord samostatné české ligy ovšem visí mnohem výš. Drží ho jedna z posledních zlatých generací Sparty, jež v letech 1999 až 2001 stihla jednapadesát gólových utkání v řadě. Zato teď se šediví sparťané trápí: v lize se netrefili třikrát za sebou, což se jim stalo po 37 letech, a v našlapané tabulce se krčí až za Dynamem.

V Budějovicích teď mají příjemnější starosti. Pokud zvládnou i dnešní bitvu s Baníkem, senzační postup do top šestky bude zase o něco blíž.