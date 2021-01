Kozel: Nebyla tam šťáva ani kvalita, soupeř byl lepší. Proč neudělal změny?

Čím si vysvětlujete velmi špatný úvod, kdy jste nesbírali druhé míče, nedali si víc než dvě přihrávky a celkově byli ve všem horší?

„Jednoznačně vidím, že další zápas po třech dnech se na nás projevuje víc, než jsme si připouštěli. Už podruhé. Neměli jsme šťávu jako normálně, druhá věc je terén. Ten neumožňoval hru, na kterou jsme zvyklí. Třetím důvodem je, že Slovácko hrálo velmi dobře. Nenechalo nás hrát, dostupovalo nás, byli v soubojích úspěšnější, dřív u všech odražených míčů. To nám dělalo obrovský problém.“

Pokud za to mohla i únava z neděle, nechtělo to větší hráčskou rotaci a čerstvou sílu, když máte široký kádr? V prosinci jste odehráli super zápas v Mladé Boleslavi a pak to taky doma proti Olomouci nebylo nic moc, ta podobnost během anglického týdne se nabízí...

„Samozřejmě jsme nad tím přemýšleli, ale čekají nás i další utkání, takže na to koukáme tak, aby mužstvo fungovalo. V neděli to šlo velmi dobře, většina hráčů řekla, že se cítí dobře, že chce hrát. Takže nebyl důvod do toho sahat a úplně to rozbít. Chtěli jsme obměnit jen něco. Teď po boji už člověk může být generál a říkat si, že jsme mohli něco udělat jinak, ale na něco jsme vsadili. A holt to nevyšlo. Předtím jsme sedmkrát po sobě neprohráli.“

SESTŘIH: Baník - Slovácko 1:2. Ostrava prohrála poprvé po sedmi zápasech

Proč jste nestřídal už po poločase? Nějaká reakce na nepovedený průběh se čekala, místo toho jste pokračovali v bídném výkonu a rezultovala z toho penalta.

„I to jsme chtěli, byla to varianta. Ale po debatě v kabině jsme z hráčů cítili, že se chtějí zlepšit a pohybově to už půjde. Říkali jsme si, že když tak uděláme změnu po deseti minutách. Ani si nemyslím, že byl vstup do druhé půle špatný, měli jsme tam standardku a jednu šanci. Bohužel přišla standardka na druhé straně a VAR rozhodl o gólu, o který jsme si koledovali. Klíčový moment. Pak nám VAR jeden gól vzal, to tak někdy bývá.“

Prohráli jste přímý souboj o čtvrté místo, jak velká to je komplikace?

„Je to komplikace. Samozřejmě jsme chtěli vyhrát, ale říkali jsme si, že když to nepůjde, bereme i bod, abychom zůstali v kontaktu.“

Baník - Slovácko: Pokorný zatáhl Hofmanna, po zásahu VAR mají hosté penaltu!

Minule jste vystřelili na branku jednou, teď to samé, není to až ostudná vizitka? A co s tím? Pro porovnání: Slovácko vystřelilo na bránu sedmkrát.

„Je. Dneska tam těch faktorů bylo víc, soupeři takový terén pro jeho způsob hry asi nevadil. Používá dlouhé nákopy na útočníky, dobíhají míče. Na to jsou zvyklí. Naše ofenzivní fáze nebyla silná, ale nebylo to jen o útočníkovi. Nebyla tam šťáva ani kvalita, zlepšilo se to až v závěru. Nedostali jsme se do kombinace ani do našeho fotbalu. Když už jsme to chtěli zjednodušit, nedostali jsme se k odraženým míčům. Bohužel vím, že takový terén bude i v dalších zápasech.“

Ať už vytáhnete na hrot kohokoli, vypadá to momentálně vpředu úplně stejně jalově. Není variantou zkusit tam dorostence Šmigu?

(úsměv) „Myslím, že tohle nejsou jednoduchá utkání. Každý hráč má svůj vývoj, uvidíme na jaře. V kádru máme čtyři útočníky, s těmi musíme pracovat, aby se zlepšovali.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 90+1. Potočný Hosté: 53. Kliment, 61. Navrátil Sestavy Domácí: Laštůvka (C) – Ndefe (56. Fillo), J. Pokorný, Stronati, Fleišman – de Azevedo (72. Mena), Jánoš, Daniel Tetour, Kaloč (56. Kuzmanović), Holzer (66. D. Buchta) – Zajíc (56. Potočný). Hosté: Nemrava – Šimko, S. Hofmann, Mich. Kadlec (C), Kalabiška – Havlík, L. Sadílek – Kubala (67. Kohút), Jurečka (89. Srubek), Navrátil (89. Jakub Rezek) – Kliment (76. Reinberk). Náhradníci Domácí: Budinský, Fillo, Buchta, Kuzmanović, Mena, Svozil, Potočný Hosté: Bajza, Srubek, Mareček, Reinberk, Divíšek, Kohút, Rezek Karty Domácí: Jánoš, Daniel Tetour, Fleišman Hosté: Havlík, S. Hofmann, Kalabiška Rozhodčí Pechanec – Paták, Horák Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice

Baník - Slovácko: Potočný ještě dává Ostravě naději, hlavičkoval na 1:2!

Baník - Slovácko: Stronati nádhernými nůžkami skóroval! Ale gól odvolán kvůli ofsajdu

Baník - Slovácko: Navrátil dorazil Kubalovu ránu do sítě, 0:2!