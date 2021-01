Liga očima fanoušků: Lenost v Plzni neodpouští, Baník měl Spartu zlomit

Souboj ostravského Jakuba Pokorného se sparťanem Lukášem Julišem • FOTO: Pavel Mazáč / Sport Po kratičké zimní pauze se o víkendu znovu rozběhla FORTUNA:LIGA. Slavia v Edenu přehrála Olomouc, mrazivý souboj Baníku se Spartou skončil bez gólů. A Plzeň zase nevyhrála, její zmar v Příbrami vyvrcholil neproměněnou penaltou Aleše Čermáka. Co na to říkají fanoušci předních českých klubů?

SLAVIA: Trenéři mají z čeho vybírat Slavia kvůli koronaviru neabsolvovala soustředění v Portugalsku a my jsme nemohli vidět jediný přípravný zápas. Velkým otazníkem proto byla sestava proti Olomouci. I přes to, že nehrála ta nejsilnější, dopadl duel přesně tak, jak měl. Výhrou „sešívaných“. Diskutabilní penalta po nechtěném zákroku Jana Kuchty nakonec byla zbytečnou rozbuškou emocí některých fanoušků. Bohužel pravidlo ruky se upřesňuje celkem často a fanoušci potom nejsou schopni oprávněnost penalty posoudit. A upřímně, správného výkladu není schopna ani většina televizních komentátorů. Pro nás je však důležitá další výhra a upevnění první pozice. Navíc jsme postoupili přes Duklu v poháru. Hodně obměněná sestava ukázala nejvyšší kvality na všech postech. Zejména Beran, Hromada a Van Buren dokázali, že trenéři mají těžké rozhodování. Nyní se už ale chystejme na další nabitý program a doufejme v kvalitní přípravu, aby se nám vyhýbala zranění. V teplotách, ve kterých se toto kolo hrálo, to bylo občas až nedůstojné. DAVID OCETNÍK. 42 LET, AREA 114 SESTŘIH: Slavia - Olomouc 3:1. Sešívaní otočili dvěma spornými penaltami, pálil Kuchta

PLZEŇ: Na plný plyn s ruční brzdou Tak se nám rozběhla jarní část ligy. O nějakém jaru se tedy nedalo mluvit, zima, mráz... Stejně se do hlediště nedostaneme, tak co. Říkal jsem si: pěkná prohlášení od našeho vedení, že do toho šlápnou a pojedou na plný plyn. Bohužel zřejmě se zataženou ruční brzdou. Zase hra na ho..., mnoho přihrávek k ničemu, nápad nijaký, centry žádné. Podzim jako přes kopírák. Nejde nějak našim primadonám říct, že se musí bojovat pořád? Nějak jsem si odvykl tomu, že tři zápasy po sobě nedáme branku. A že ze hry bolí oči, to je fakt problém. Možná něco obměnit, mít někoho, kdo to v kabině seřve na jednu hromadu, anebo já nevím co, něco se udělat musí. Protože jinak jsme zpátky podprůměrný tým, který ani nebojuje. Fanoušci tohle neodpustí. Lenost ne. Jde o to, jestli na nás, pokud se to nezmění, bude ještě někdo chodit. Jo, někdo ano. Srdcaři. A ti budou chtít vidět bojovnost do posledního dechu. Jinak bude co? Zle. Tak příště, že by nám perník chutnal? Čest královně Viktorce, covid s vládou navždy pryč! KOVI. 52 LET, KOORDINÁTOR DISTRIBUCE Čermus, doleva! Jak Horváth rozhodil Čermáka před zahozenou penaltou

SPARTA: Asi jsme hlavně nechtěli prohrát Po abnormálně krátké zimní pauze začala jarní část. Na jarní to ale moc nevypadá. Možná že je i dobře, že je to zatím bez diváků, protože by návštěvnost asi moc velká nebyla. Musím smeknout před hráči, protože počasí je sice pohádkově zimní, ale určitě ne fotbalové. Minus 13 v Ostravě bylo až moc. Zápas to byl bojovný a běhavý. Plichta je asi spravedlivá. Trochu se nemůžu zbavit pocitu, že jsme hlavně nechtěli prohrát, a podle toho vypadala taktika i hra. Sestava byla dost lepená v návaznosti na rozsáhlou marodku spojenou s karetními tresty pro některé hráče. Juliš byl dost osamocený, prakticky jsme neohrozili bránu. I když... Kdybychom v závěru vyřešili lépe některý z brejků, mohlo být i líp. Ale to bychom chtěli asi moc. Jinak mě v týdnu docela pobavilo, s jakou pompou Plzeň oznámila, že má po deseti letech odchovance do základu. Naposledy to byl prý Darida. Jsem rád, že tohle u nás funguje a odchovanci jsou pravidelnou, a hlavně platnou součástí kádru. Teď třeba Vitík s Karabcem. MICHAL ŠEDIVÝ. 52 LET, OUTDOOR EXPERT Vitík po ligovém debutu za Spartu: Motivací mi byli oba Adamové

BANÍK: Měli jsme je zlomit a vyhrát Na takhle slabou Spartu, a je mi jedno že s mnoha absencemi, už zřejmě dlouho nenarazíme. Nenáviděný soupeř nevystřelil za celý zápas ani jednou na branku, a přesto si veze z Ostravy bod. Náš výkon v poli nebyl špatný, ale dlouhodobě máme problém s předfinálním řešením situace, agresivitou v šestnáctce a samotným zakončením. Na celkem slušném výkonu mi přesto vadily dvě věci. Ta první, že se trenér Kozel přes jasnou defenzivu hostů ve druhé půli neodhodlal k nasazení druhého útočníka a nepokusil se jedním gólem odpor Sparty zlomit. Ta druhá, že jsme byli na hřišti, až na pár výjimek jako Fleišman, Fillo, Laštůvka nebo De Azevedo, moc hodní a téměř bez emocí. Jasný příklad je celkem pohodový debut mladého stopera hostů, kterému to nikdo z našich ofenzivních hráčů, ať už fyzicky, nebo psychicky, neznepříjemnil a nijak ho neznervózněl. Se Spartou to byla a musí být vždycky válka! Vím ale, že s chachary na stadionu by byl zápas o jiných emocích a se třemi body v kapse. DAVID LIVEČ. 39 LET, VEDOUCÍ PRODEJE SESTŘIH: Baník - Sparta 0:0. V šílené zimě bez gólů, Stronati trefil tyč