Sivok o očistě fotbalu: Já bafuňář být nechci. Za Šmicrem by hnutí šlo

Už je to přes půl roku, co v slzách naposledy odešel ze zeleného jeviště a zakončil pestrou kariéru . Přesto je kolem něj pořád živo. Bývalý reprezentační stoper Tomáš Sivok patří k výrazným tvářím iniciativy Fotbalová evoluce . Sám taky mohl kandidovat, jihočeského patriota oťukávali v jeho kraji. Jak se rozhodl? I o tom mluví v rozhovoru pro iSport Premium, v němž ohodnotil třeba šance Vladimíra Šmicra.

V krátkém fotbalovém důchodu kopl do míče dvakrát: na jednom tréninku s budějovickým Dynamem a jako patron reprezentační devatenáctky. „Propadl jsem tenisu a začal jsem dělat CrossFit, zpátky na hřiště mě to zatím netáhne,“ vypráví Tomáš Sivok. Zkraje ledna si s rodinou odskočil za teplem na Maledivy a teď už je zase doma. Má tu důležitou misi, rád by pomohl ke změně poměrů v českém fotbale.

Je to reálné? Vážně se může po letech temna rozednít?

„Proč ne? Projektu FE jsem kývl proto, aby se v Česku něco zásadně změnilo. Rád podpořím ty, kteří fotbal chtějí dělat správně. Podle mě mají šanci, ale všechno se uvidí až podle okresních a krajských voleb. Víme, jak to tady chodilo v minulosti: přinejlepším se vyměnilo pár problematických jmen, jinak se v klidu plulo dál. Kdo promluvil o špinavých praktikách, automaticky mohl čekat trest pro sebe i svůj klub. I proto se systém nezměnil.“

Vyrazil jste přesvědčovat do regionů, aby se systém tentokrát změnil?

„Zůstal jsem u nás v jižních Čechách, vyrazil jsem do Písku. Překvapilo mě, když jsem narazil na lidi, kteří ani nevědí, jak volební mechanismus přesně funguje. Jsou spokojení s tím, že za ně někdo nahoře něco vyřídí, což by ale mělo být naprosto automatické. Stačí jim málo. Na druhou stranu, i v jižních Čechách dost klubů trpělo a chtějí změnu poměrů.“

A co vy? Budete kandidovat?

„Nebudu.“

Proč ne? Vaše jméno má zvuk v Česku i v cizině.

„Vysokou funkcionařinu bych se asi naučil, ale nechci ji dělat. Dostal jsem nějaké hlasy, abych se zkusil ucházet o pozici předsedy jihočeského krajského svazu místo Honzy Jílka, já se však do budoucna vidím spíš na klubové úrovni. V téhle sezoně jsem měl absolvovat pár stáží v zahraničních velkoklubech, jenže koronavirová doba to odsunula.“

Kdo by tedy podle vás měl vystřídat dlouholetého jihočeského bosse Jana Jílka, jednoho z věrných spojenců sesazeného strahovského kmotra Romana Berbra?

„S Davidem Lafatou jsme se nedávno bavili o jednom jménu,