Tetour si odpočinul a pak rozhodl: Moje pozice se změnila, už jsem spíš útočník

Hezky to vyšlo, že?

„S trenérem se průběžně bavíme, jak se kdo cítí, jakou má kdo formu. Ode mě to v posledních zápasech nebylo ideální, ale byl jsem v hlavě nastavený, že pak do zápasu naskočím a pomůžu týmu jako střídající. Jsem rád, že to vyšlo a že jsem dal gól.“

Baník - Ml. Boleslav: Tetour prostřelil Šedu ranou na zadní tyč a otočil na 2:1!

Jak se zrodil?

„Základem byl Buchtičův vyhraný souboj u lajny, díky němu vzniklo přečíslení. Otevřel jsem si pravou stranu a on mi krásně nahrál. Dobře jsem si dal první dotek a měl dost času na zakončení. V sezoně už jsem mohl dát asi více branek, šance na to byly, ale kdo mě dlouhodobě zná, ví, že žádný střelec nejsem. Ale ani sobec.“

Raději koukáte, komu míč ještě přihrát.

„Mám v krvi spíš do poslední chvíle hledat nějakou nahrávku na lépe postaveného spoluhráče. Chápu, že pro útočníka to asi není úplně ideální vlastnost, ale když takhle budeme přemýšlet všichni, na někoho se vždycky dostane.“ (úsměv)

Pro útočníka? Vaše pozice na hřišti se po příchodu kouče Smetany hodně změnila, viďte?

„Pozici mám teď určitě jinou, protože jsme změnili herní styl. Zatím nemůžu říct, jestli to bylo lepší za pana Kozla nebo teď za pana Smetany, to ukáže až čas. Ale teď jsem spíš druhý útočník, takže musím přemýšlet jinak. Způsob, jakým dostávám míče a jak se dostávám do hry, je fakt jiný.“

Zkuste být konkrétnější.

„Útočník většinou hraje zády do hřiště, je pořád pod tlakem stoperů a prioritou je pokrýt si míč tělem. Kdežto když jste níž ve výstavbě, je prostor si odskočit, být chvíli na míči, vymyslet nějakou průnikovku. Nahoře je to o tom, jestli se dostanete do šance a proměníte ji.“

Co se týče charakteru, ceníte si takhle vydřené výhry víc než debaklů proti Příbrami či Opavě?

„Zatím jsme výsledkově zvládali zápasy s týmy, které jsou v tabulce hodně hluboko. Měřítkem jsou spíš ty složitější zápasy. Čeká nás Olomouc, Sparta, Plzeň... Když to zvládneme, můžeme si říct, že jsme něco zlepšili a že jsme třeba úspěšnější. Až potom bych něco hodnotil.“