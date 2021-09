Šílený zápas: když na výhru nestačí hattrick. Boleslavi chybí „buřiči“

Bylo to jedno z nejbláznivějších utkání FORTUNA:LIGY. Takové, na který jeho aktéři nezapomenou. Přinejmenším brazilský záložník Ewerton ne. V dresu Mladé Boleslavi nasázel v 9. kole nejvyšší soutěže hattrick Slovácku – a stejně to bylo k ničemu. Jeho tým totiž dostal od nebezpečného soupeře „bůra“. Mohl se Ewerton vůbec po tak rozporuplném utkání ze svého parádního střeleckého kousku radovat? Co sráží mužstvo Karla Jarolíma? Proč dělá takové chyby v obraně, když má za stopery Marka Suchého a Ondřeje Karafiáta? Na tyhle otázky odpovídá ve speciálním videorozhovoru někdejší trenér Bohemians či Liberce Pavel Hoftych.