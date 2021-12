Vrba: Hradec nám to udělal těžké. Odchod Hložka? Nespíme

Nebyla to spanilá jízda, ani dokonalý výkon. To ani náhodou. Hlavní úkol boleslavské mise ale Sparta splnila. V posledním soutěžním utkání kalendářního roku 2021 udolala houževnatý Hradec Králové 1:0 a vánoční svátky prožije na třetím místě ligového pelotonu. „Máme 45 bodů, což po 19 kolech v minulosti stačilo možná i na první místo,“ poukázal trenér Letenských Pavel Vrba.

Ligový podzim jste zakončili čtyřmi výhrami v řadě. Co pro vás vydřený triumf nad Hradcem Králové znamená směrem do zimní přestávky?

„Když jsme viděli předchozí výsledky, je to v tomhle kontextu velice důležité vítězství. Uhráli jsme 45 bodů, což po 19 kolech v minulosti stačilo možná i na první místo. Teď je liga rozjetá tak, že jsou tři dominantní týmy, které uhrávají spoustu bodů. Pro nás je složitější v tom, že každé další klopýtnutí už by bylo hodně bolestivé. Proto jsem rád, že jsme to zvládli. Ale měli jsme to tu strašně těžké. Hradec byl dobře připravený, organizovaný a důsledný.“

Napříč duelem jste měli jasnou územní převahu a obrovské procento držení míče. Vyložených šancí jste si ale vypracovali naprosté minimum. Čemu to přičítáte?

„My jsme sice dominovali v držení míče a v přihrávkách, ale do šancí jsme se nedostávali. Byly tam jen nějaké střely v prvním poločase. Finální fáze se nám nedařila tak, jak jsme si představovali. Bylo to dané i soupeřem, který dobře vykrýval prostory. My jsme si toho moc nevytvořili.“

Nakonec rozhodl parádní individuální akcí Adam Hložek. Potvrdil svou výjimečnost?

„Vzal to na sebe a udělal to skvěle. Má obrovské parametry. V minulém zápase nasbíral tři asistence, ale to měl větší podporu ofenzivních hráčů. S Bohemkou jsme hráli doma, Adam měl lepší nabídku od spoluhráčů a tím i víc možností pro řešení jednotlivých situací. Teď to bylo jiné, ale znovu nám moc pomohl.“

Dovedete si představit, že byste o Hložka během zimního přestupového termínu přišli?

(Lehce se usměje) „Vždyť můj názor znáte. Kdyby Adam odešel, nebylo by to pro nás úplně optimální. Ale pracujeme už na tom, abychom měli náhradu, až k tomu dojde. Jednou se to určitě stane. Nespíme, chceme být nachystaní, ať už Adam odejde kdykoli.“

Do zápasu nemohli ze zdravotních důvodů nastoupit důležití obránci Dávid Hancko s Filipem Panákem. Jak to s nimi vypadá?

„Panák má lehký otřes mozku, je to věc horizontu týdnů. Na start zimní přípravy bude v pořádku. Hancka ještě čekají další vyšetření. Pokud by nastaly nějaké komplikace, museli bychom to řešit. Věříme, že zaberou antibiotika a bude rovněž k dispozici hned zkraje ledna.“

Jak jste spokojený s výkony mladíků Martina Vitíka a Matěje Polidara, kteří v sestavě zastoupili zmíněné absentéry?

„Vitík to zvládl velice dobře. Ukázal, že v něm Sparta má zajímavého stopera. Byl to pro něj těžký zápas, ale obstál. U Polidara bylo znát, že nemá takovou herní praxi. Nestřídali jsme ho ale z výkonnostních důvodů. Měl žlutou kartu a báli jsme se možného vyloučení. Byl to taktický záměr.“

Prakticky celý podzim promarodil obránce Casper Höjer. V jakém stavu je nyní?

„Měl by být k dispozici na start přípravy.“

SESTŘIH: Hradec Králové - Sparta 0:1. Těžkotonážní bitvu rozhodl skvělým sólem Hložek