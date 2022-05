Holoubek chválil Hložka: Dynamit! Bundesliga by mu seděla, věří Jarolím

Jestli šlo o poslední moment Adama Hložka v české lize, tak skutečně stál za to! Prudká rána devatenáctiletého útočníka z přímého kopu rozhodla derby na půdě Slavie, Sparta na závěr rozhodnutého ročníku vyhrála v Edenu 2:1. „Byl to dynamit, nádherná střela,“ chválil ve speciálním studiu iSport.cz David Holoubek, trenér reprezentační devatenáctky. Společně se zkušeným koučem Karlem Jarolímem také přemýšleli, kam by šikovný sparťan mohl zamířit.

303. derby pražských „S“ toho moc neřešilo. Jistě druhá Slavia vstřebávala zklamání ze ztráty titulu, třetí Spartu zase vrchol čeká až ve středu, kdy hraje pohárové finále na půdě Slovácka. Přesto souboj tradičních rivalů nabídl moment, o kterém se bude chvíli mluvit.

Do konce zbývalo pár minut, když faul Ibrahima Traorého nabídl Letenským nadějnou pozici. Těsně za vápnem do míče nakonec práskl Adam Hložek, jehož prudká střela se zastavila až v síti. Sparta vyhrála 2:1 a v sezoně mimochodem má se Slavií pozitivní bilanci (3 výhry – 1 porážka).

„Neskutečné zakončení,“ smekl ve studiu iSport.cz Karel Jarolím, bývalý trenér Slavie, reprezentace či Mladé Boleslavi. „Střela přitom šla do prostoru, který by gólman měl mít vykrytý, ale Mandous nestačil ani zvednout ruce. Od Hložka fantastické řešení, z pohledu Slavie ovšem šlo o hodně lacinou standardku,“ přidal Jarolím s odkazem na Traorého zákrok.

Slavia - Sparta: Fantastická dělovka Hložka přímo do šibenice a Sparta vede 2:1! Video se připravuje ...

David Holoubek byl z trefy mladého sparťana také nadšený. „Dynamit, nádherná střela. Krásné rozloučení s českou ligou a se Spartou, moc Adamovi přeju, že prolomil čekání na gól v derby. Možná ani Mandous neočekával takhle prudkou a umístěnou střelu,“ ocenil někdejší kouč Letenských.

Očekává se, že Hložek v létě Spartu opustí a zamíří do zahraničí. „Adam už dnes má všechno, je to komplexní hráč. Teď se všichni jen těšíme, kam ho kariéra dostane. I pro národní tým je dobře, že udělá krok dál,“ poznamenal Holoubek.

Která evropská soutěž by mu mohla sedět? „Vhodná může být bundesliga. Třeba v Itálii by to možná bylo složitější. Vím, že Patrik Schick už se třeba v AS Řím tolik neprosazoval a přesun do Německa mu pak prospěl. Mohlo by to tam vyhovovat i Adamovi,“ zapřemýšlel Jarolím.

Podle Holoubka je nejdůležitější fungující tým. „Adam je schopný uchytit se kdekoliv. Ale je zásadní, aby byl v dobře vedeném týmu. Bundesliga určitě může být správný první krok, který by ho mohl nakopnout ještě dál,“ uvedl jednačtyřicetiletý kouč.

Ať už to bude jakkoliv, oba experti se shodují, že přesun do ciziny Hložkovi prospěje. „Pomůže mu konkurenční prostředí v lepším týmu, tréninky ve vyšší intenzitě… I kvalita spoluhráčů bude logicky jinde než tady, proto Adam bude muset přepnout do jiného režimu a poroste. K tomu navíc samozřejmě každý víkend kvalitní utkání,“ shrnul Holoubek.