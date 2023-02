Neymar o Janktovi: Důležité, že se vyjádřil. Má právo být tím, kým chce

Krátké video s důležitým prohlášením vzbudilo obrovskou vlnu reakcí. Záložník Sparty a české reprezentace Jakub Jankto v pondělí oznámil coming out. Podporu a respekt mu vyjádřili spoluhráči z pražského celku, Getafe, odkud hostuje, i hvězdní fotbalisté včetně Neymara z PSG. „Každý má svobodnou vůli dělat to, co chce," řekl brazilský reprezentant.

Paris Saint-Germain v úterý večer čeká osmifinálová bitva s Bayernem a Neymar na tiskové konferenci promluvil ke kritice, problémům uvnitř kabiny i o síle soupeře... A na závěr pak dostal i dotaz, který směřoval mimo dění ve francouzském klubu.

„Toto je historický den, protože hráč Sparty, který hrál v Getafe a také v Itálii, přišel s coming outem a přiznal, že je homosexuál. Ve světě fotbalu jste velmi důležitý, co si o tom myslíte?"

Neymar neváhal a okamžitě spustil. „Je důležité, že se vyjádřil a myslím, že každý je svobodný. Nejsem proti něčemu zaujatý."

Hvězdný útočník ve službách PSG vyjádřil Janktovi podporu. „Všechny formy diskriminace jako homofobie a rasismus je potřeba potlačit ve všech odvětvích. Abyste byli svobodní, musíte pochopit, co chcete a máte svobodnou vůli dělat to, co chcete. Každý má právo být tím, kým chce. A vy to nemůžete někomu zakázat."

Na téma Jankto došla řeč i na tiskové konferenci Bayernu. „Je to odvážné, ale zároveň si myslím, že je ostuda, že o tom takhle musíme diskutovat, protože by to mělo být normální. Nemělo by takové jednání vyžadovat odvahu," prohlásil kouč Julian Nagelsmann. „Jsem za něj rád, že to dokázal, a doufám, že díky tomu bude mít mnohem komfortnější život," dodal.

Na prohlášení českého reprezentanta reagovali třeba i Bruno Fernandes z Manchesteru United nebo spoluhráči z Getafe, odkud Jankto ve Spartě hostuje. Zprávě se věnovali také novináři. Více ve VIDEU.