Lpění na Teclovi v základu? Jako by Trpišovský dokola chodil proti zdi

Další venkovní trápení Slavie, další bodová ztráta. Červenobílí hledají po remíze v Mladé Boleslavi a hlavně před očekávaným derby na Letné herní pohodu a řada fanoušků se ptá, jestli je opakovaná sázka na trápícího se Stanislava Tecla vhodnou odpovědí. „Za poslední půlrok jsem neslyšel od kouče Trpišovského smysluplné vysvětlení, proč má Tecl takovou pozici, jako má,“ říká redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jan Vacek v novém díle pořadu Podry & Vacíno. „Neříkám, že ztráta přišla kvůli Teclovi, ale pokud jde o lpění na něm, které hraničí až s tím, že jdeš proti zdi, tak to podle mě ukazuje na nějakou nepohodu a nedostatek sebereflexe,“ doplňuje.

Dvaatřicetiletý útočník dostává v základní sestavě Slavie opakovaně přednost před Van Burenem a Jurečkou, góly ale nepřicházejí. „Ještě v minulé sezoně byl Tecl hodně pracovitý, živý a na svůj věk i rychlý,“ všímá si Vacek. „To se teď ale vytrácí, vizuálně dělá dojem, že tam jsou nějaká kila navíc – a on už není typ hráče, který dostane obránce do úzkých presinkem. Jak přicházejí roky, tak ten zlom je pak rychlý, Bořek Dočkal by mohl vyprávět,“ říká Vacek.

