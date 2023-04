Pilař a Vlkanova jako recept na Spartu. „Votroci“ si řekli o Bílkovu pozornost

Trenér Bílek na neděli se Zlínem zamíchal se sestavou. Částečně z donucení – kvůli kartám vypadl Jhon Mosquera, zranění vyřadilo Jana Kopice a Milana Havla, kouč se rozhodl pošetřit i nejlepšího střelce Tomáše Chorého. Do základu instaloval poprvé na jaře trojici Václav Pilař, Erik Jirka a Rafiu Durosinmi.

„Pilař hrál po delší době od začátku, Jirka také nenastoupil hodně dlouho. Chorase (Tomáše Chorého) jsme chtěli nechat trošku odpočinout kvůli náročnému programu a také kvůli tomu, že na něj byl trošku tlak, že nedává góly. Změny nám vyšly,“ konstatoval trenér Bílek po čtyřgólové výhře nad Zlínem.

Do druhého poločasu pak společně s Chorým vyslal na plac i Adama Vlkanovu. „Chtěli jsme, aby šel do hry, do kombinace je přeci jen platnější než Jirka,“ konstatoval Bílek. Tah s drobným ofenzivním hráčem vyšel dokonale - Vlkanova čtyři minuty po nástupu na plac skóroval a zvýšil plzeňský náskok. Druhý gól přidal vzápětí, když mu na hlavu krásně načechral míč levačkou Pilař.

Exhradecké duo patřilo k nejlepším na place – Vlkanova, který poprvé v Plzni vstřelil v jednom zápase dvě branky, obdržel od redaktora Sportu vysokou devítku, Pilař byl ohodnocený osmičkou. Předvedli, že si v plzeňském kádru zaslouží prostor, byť ani jeden aktuálně pravidelně nenaskakuje v základní sestavě. „Byla to dobrá volba, když vyhráli 4:0 a Vlkanova dal dva góly. Jsou to techničtí hráči, dokáží se prosadit. Při vší úctě ke Zlínu to není takový soupeř, který by dělal velké problémy,“ hodnotil jejich výkon expert Sportu a trenér Václav Kotal, který oba hráče velmi dobře zná.

Horší pozici má aktuálně Pilař. Jeden z nejzkušenějších borců Plzně sbírá starty po minutách, až proti Zlínu dostal na jaře větší prostor. Šanci výborně využil. V létě mu končí smlouva a u Adolfa Šádka si možná řekl o nový kontrakt. V zimě probíhaly námluvy s Hradcem, ale klubový boss drobného hráče odmítl pustit.

„Venca je velmi zkušený, silný na míči, dovede přejít jeden na jednoho, má dobré zakončení. V zápase měl několik velmi dobrých momentů. Na to, že hrál po delší době, se toho zhostil velmi dobře. Jak to s ním bude dál, se ještě uvidí,“ chválil Bílek.

Spolu s Vlkanovou vnesli do plzeňské ofenzivy větší kvalitu, klid na míči a přesnější rozehrávku. Podle dat společnosti wyscout se dostali přes osmdesátiprocentní úspěšnost přihrávek, oba zapsali kanadské body. Pilař úspěšně zvládl dva driblingy, vyhrál i dva hlavičkové souboje.

Kvalitní techničtí hráči se Bílkovi mohou hodit i ve středu na Letné. „Asi by tou zbraní mohli být. Sýkoru jsem vytáhl, začínal u mě v Brně, kam přišel z béčka Sparty. Znám ho velmi dobře. Jsou to hráči, kteří mají technicky a rychlostní předpoklady,“ zdůraznil Kotal. „Když vidím počasí, jak hodně prší. Na tom terénu mají lehkonozí hráči větší šanci, než dvoumetroví fotbalisti,“ upozornil na důležitý moment.

Plzeň se určitě ponaučí z nevydařeného zápasu na Slavii, kde se nechala zatlačit a přišla o jednogólové vedení. „Vzhledem k tomu, že chceme na Spartě uspět, musíme být také odvážní dopředu. Jednoznačně musíme být odvážnější, než na Slavii,“ pravil Bílek.

Právě hradecké duo P+V mu v ofenzivních kejklích může výrazně pomoct.

Václav Pilař proti Zlínu