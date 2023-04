Haškova sekyrková polévka a Souček na stoperu. Direkt Brno nechápalo

Zázračný oblouček záložníka Marcela Čermáka v 93. minutě zapadl přesně za tyč a borci Zbrojovky popadali zoufale na trávník. Úplně na konci přišli o těsný náskok, který s Českými Budějovicemi drželi hodinu. Remíza 1:1 znamená, že oba týmy padají do skupiny o záchranu. „Nejdřív jsem si myslel, že to letí nad, ale když jsem viděl trajektorii, říkal jsem si, že by to tam mohlo spadnout,“ líčil Čermák. „Pro nás šťastné vyrovnání, hráči ukázali charakter a hlad po gólu. Marcela (Čermáka) jsem se ptal a říkal, že to takto chtěl. Byl to šťastný, ale chtěný gól,“ doplnil kouč Tomáš Zápotočný.

Chvíli před tvrdým direktem přímo do brněnských srdcí děkovali Řezníček a spol. brankáři Martinu Berkovcovi, že vytáhl Potočného prudkou hlavičku zblízka. Mysleli si, že vyrovnat už soupeř nestihne. Stihl, z akce „last minute“, ze situace, kdy to nikdo nečekal. „Nechápal jsem, kam ten míč letí a najednou byl v bráně,“ divil se domácí kouč Martin Hašek.

Zpočátku ani střelec Marcel Čermák, který dokonale trefil Havlovu přihrávku. Jeho pokus z úhlu letěl dlouho a všichni koukali, kam se balon vrtne. Berkovec ho tlačil očima ven, jenže skončil přímo u tyče. „Těžili jsme v rámci omezených možností úplné maximum. Hráči do toho dali ohromné množství energie. Skoro bych řekl, že jsme si ten gól nezasloužili dostat,“ mínil Hašek.

Druhou ligovou trefu zimní posila z Příbrami náležitě oslavila. Pětadvacetiletý ofenzivní šikula Čermák běžel k lavičce, kde padl do objetí členů realizačního týmu a dalších spoluhráčů. „Byl to jeden z nejtěžších zápasů v sezoně. Na konci jsme hráli vabank. Pro nás zlatý bod,“ oddechl si šťastný střelec. „Když budeme pokračovat tímto směrem, věřím, že budeme úspěšní,“ dodal.

Jihočeši poprvé vypálili přímo na bránu až v nastaveném čase. Do té doby byli v ofenzivě úplně neškodní, Nicolas Penner a Qadri Adediran ve svých šancích minuli. „Pro nás je to velmi důležitý bod, kterým jsme potvrdili velmi dobrý zápas s Jabloncem. Brňáci budou asi hodně zlomení, je to pro ně kruté. Nelíbil se mi první poločas, dostávali jsme se pod tlak jenom naší laxností. Vadilo mi, že chybovali hlavně zkušení hráči. Domácím jsme darovali branku, která byla velmi laciná,“ líčil Zápotočný.

Jak na to ukázal spícím střelcům probuzený talent Michal Ševčík, jemuž umetl cestu k bráně špatnou hlavičkou Patrik Čavoš. Brněnský šikula mazal z křídla na bránu a propálil brankáře Martina Janáčka mezi nohy.

Brno - Budějovice: Ševčík se řítil z úhlu na Janáčka a proměnil, 1:0 Video se připravuje ...

Zbrojovka, opět oslabená o hromadu hráčů, byla blízko tříbodové slávě. „Absencí je opravdu hodně,“ posteskl si Hašek, jemuž scházeli například hned čtyři stopeři. „Musím vařit sekyrkovou polévku,“ použil výstižný příměr.

Při skládání sestavy znovu improvizoval. Křídelník Jakub Nečas si zahrál pravého beka, nedotrénovaný záložník Filip Souček se stáhl do středu obrany a krajní zadák Matěj Hrabina si zkusil „šestku“. „Filip by to po jednom tréninku v záloze neuběhal,“ vysvětlil kouč rošády.

Nasazení Součka do stoperské dvojice bylo nouzové řešení. Na té pozici hrál naposledy v dorostu Opavy. Zpočátku se rozkoukával, postupně svůj výkon zvedl. Výsledek ho každopádně nepotěšil.

„Bojovnost a dobrá organizace hry platily třiadevadesát minut. Pak člověku proběhne hlavou, že to bylo úplně zbytečné. Takový gól nesmíme doma a v naší situaci dostat. Nemůžeme si dovolit prohrát na straně souboj s tím, že se to odrazí zpátky do šestnáctky. Přes mrtvoly musíme tan balon odehrát ven, někam do autu, vytlačit obranu. A byl by klid,“ zlobil se „Suk“, jenž si v duelu s Hradcem Králové obnovil zranění kotníku a potřebuje se vrátit do kondice.

V ideálním stavu rozhodně není. S tréninkem začal až v pondělí. Na běhání ve středové řadě si netroufal, proto vzal místo ve stoperském páru s Tijanim. Před utkáním si projel sestříhaná videa, aby se co nejlépe nachystal na protivníka.

Věděl, že Jakub Hora hraje často z jednoho doteku za obranu, že Patrik Hellebrand rád posílá průnikové přihrávky na útočníky. „V prvním poločase jsem tam sžíval, nebylo to úplně ono. Ve druhém už jsem se cítil líp. Popravdě, nemám vůbec natrénováno. Fyzicky to pro mě bylo těžké,“ přiznal český reprezentant do 21 let.

Naprázdno tentokrát vyšel ostrostřelec Jakub Řezníček. V první půli se dobře vysmekl ve vápně obránci a jeho střelu Janáček vyrazil. Tři stopeři si jinak na něj dávali sakra pozor. „Říkali jsme mladýmu Čoudkovi i dalším, aby se na něj nelepili. On se pak obtočí. V tom je Řezňa výbornej, silnej,“ podotkl Zápotočný, jeho bývalý parťák v Příbrami.