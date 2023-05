Zklamaný Bílek: Další zbytečný neúspěch. Poprvé mluvil o svém konci

Dlouho trvalo, než přišel Michal Bílek hodnotit plzeňskou prohru 1:3 s Olomoucí. Zatímco hráči Sigmy po výhře křepčili v šatně, domácí vydýchávali další nepříjemnou ztrátu. „Není možné, aby se takhle soupeř dostával do pokutového území,“ hořekoval zklamaný trenér. Krátce poprvé zareagoval i na dotaz, co říká na svůj blížící se konec v klubu, který byl oficiálně oznámen tento týden.

Jak se vám hodnotí taková porážka?

„První půle byla z naší strany velmi dobrá, bylo tam všechno, co jsme chtěli. Dobře jsme drželi balon, soupeře nepouštěli do nebezpečných situací. Škoda, že jsme nedali víc branek. Pak přišel pro nás klasický okamžik, vlastní branka ke konci první půle. Soupeř dvakrát vystřelil na bránu a dal tři branky, prohráli jsme jedna tři. Do druhé půle jsme vstupovali s tím, že chceme hrát stejně kvalitně jako před přestávkou. Jenže nás srazila druhá branka. Nějaké závary tam pak z naší strany byly, ale chyběla tomu kvalita, byla to spíš křeč. Udělali jsme hodně změn, ale nevedlo to ke stoprocentním příležitostem. Bohužel jde o další neúspěch v domácím prostředí.“

Čím si vysvětlujete promarněný druhý poločas?

„Kluci k zápasu přistoupili dobře, jak už jsem říkal, první půle byla z naší strany velmi dobrá. Hráli jsme přesně tak, jak jsme chtěli. Kvalitně, byli jsme nebezpeční, dobře drželi balon a byli kombinačně silní. Jenže přišel jeden okamžik, kdy se soupeř dostane do pokutového území a nešťastně se to odrazí od Sykyho (Jana Sýkory) do brány. Škoda, že jsme neproměnili víc šancí. O faul, který sudí písknul Chorasovi (Tomáši Chorému) před tím, než dal Kaša branku, se podle mě nejednalo. Je to škoda. Do druhé půle se nám nepodařilo vstoupit tak, jako v prvních čtyřicetipěti minutách. Náš přístup v úvodu byl jednoznačně dobrý. Ale když dostaneme druhou branku po situaci, kdy soupeř jednou nacentruje do pokutového území a je nepokrytý, tak to na mužstvo dolehne. Nejsme schopni pak vstát.“

Štvou vás zbytečné góly?

„Jednoznačně. Byly zbytečné. V těch situacích musíme být důraznější, i na stranách hřiště nenechat soupeře nacentrovat a lépe pokrývat hráče ve vápně. Dvakrát jsme soupeře nepokryli a dvakrát to Sigma trefila. Držení míče jsme měli přes sedmdesát procent. Na to, kolikrát se soupeř dostal do pokutového území, tak jde o další zbytečnou porážku a neúspěch.“

Co s týmem udělat do zbytku nadstavby?

„Potřebujeme být zdravotně v pořádku. V týdnu netrénoval Lukáš Kalvach, šel s námi až den před zápasem, Bucha měl zase po zápase na Spartě problémy s ramenem. Teď jsme ztratili Sýkoru, který musel střídat kvůli svalovému zranění, Chorý má problémy se zády. V defenzivě, na které jsme si zakládali, musíme být pevnější. Není možné, aby se soupeř dostal do pokutového území a vždycky z toho dal branku.“

Můžete se alespoň krátce vyjádřit k tomu, že po sezoně v Plzni končíte?

„Klub se mnou do určitého data mohl prodloužit smlouvu (Bílek má opci do 30. května), ale neudělal to a tím pádem pro mě mé působení v Plzni ke 30.6. skončí. To je vše, co k tomu můžu říct.“