Penalta v derby: faul se pískat mohl, Černý měl přehled. Chyba u ofsajdu

Co přesně se stalo a proč Černý reagoval tak sebejistě?

Přesně v čase 93.26 ukáže hlavní arbitr na bod uprostřed pokutového území Slavie. Letná bouří. Igoh Ogbu kulí oči a diví se verdiktu. Nutno říct, že zbytečně. Sparta se v nastavení bránila tlaku sešívaných, po výkopu Matěje Kováře prohrál Tomáš Holeš hlavičkový souboj s Jaroslavem Zeleným, k balonu se mezi dvěma protihráči protáhl střídající Awer Mabil.

A pak to přišlo.

S poskakujícím míčem, který reprezentant Austrálie neměl ani náhodou pod kontrolou, směřoval k brankové čáře. V ten moment však Ogbu položil své mohutné tělo na trávník a nesmyslným skluzem dohrával situaci.

Nesmyslným proto, že zdaleka nešlo o nebezpečný moment, který by vyžadoval řešení vysoce riskantním zákrokem. Kdyby totiž vše pokračovalo bez ataku Nigerijce, Mabil by zřejmě svedl odcentrovat do vápna, v kritické zóně se však v tu chvíli nenacházel ani jeden hráč Sparty…

Jenže Mabil zvolil nečekané řešení, balon si patou nechal za sebou. Ogbua to patrně překvapilo a sparťana zasáhl. Sudí Černý měl o situaci perfektní přehled, stál ve výhodné pozici na hraně vápna a klíčová akce extrémně exponovaného zápasu, dost možná celé sezony, se odehrávala přímo před ním.

Proto neváhal a nekompromisně nařídil penaltu. Byť nešlo o faul „na první pohled“, pokutový kop se pískat mohl a rozhodčí v kritickém momentu podle názoru redakce nechyboval.

Komise rozhodčích vydá své stanovisko v pondělí.

Černého verdikt poražená strana nerozporovala, i to vypovídá o správnosti posouzení. „Za mě šel Igy zbytečně do skluzu, i když si myslím, že Mabila úplně netrefil, přepadl přes něj. Co jsem viděl na hřišti, byla to přísná penalta,“ popisoval kapitán Tomáš Holeš.

„Bavíme se o tom pořád, skluzy ve vápně můžeme dělat jen ve chvíli, kdy víme, že půjde o čistý zákrok. Navíc skluz Ogbua vůbec nic neřešil. Co se stalo v nastavení, je velká chyba,“ pokračoval trenér Jindřich Trpišovský.

I v dalších momentech Černý obstál. Těsně před pauzou, za stavu 1:1, naopak chyboval asistent Ivo Nádvorník, který zvedl praporek po domnělém ofsajdu Davida Douděry. Ten však byl v době přihrávky Lukáše Provoda v dovoleném postavení, následně přišel do podezřelého kontaktu s Ladislavem Krejčím. Penalta? Možná, ovšem ofsajd vše smazal.