Ach, ty standardky! Nikam jsme se neposunuli, litoval naštvaný Svědík

Takové branky bolí dvojnásob, co?

„Je to naše bolest. Ne systémová, ale nejsme důslední. Letos dostáváme úplně zbytečné branky, ať už přímo ze standardek nebo z jejich dohrání. Co je ještě horší, za stavu 1:1 neproměníme druhý nájezd a pak nám soupeř z nakopávaného balonu od půlky hřiště zase skóruje. Opět to podceníme… Velice laciná branka. Potom nemůžeme pomýšlet na vyšší mety. Zaplaťpánbůh, že se nám aspoň povedlo vyrovnat. Byl to klasický zápas se Sigmou, akorát byl tentokrát okořeněný brankami. Na konci jsme měli tlak, diváci nás hnali, což bylo skvělé. Ale už se nám nepodařilo dát třetí gól.“

V zápise o utkání figuroval obránce Petr Reinberk, ale nakonec nenastoupil. Proč?

„Při rozcvičení ho zranil Vechy (Filip Vecheta). Měl být v základu, museli jsme to změnit. Do týdne se těžko dá dohromady. Navíc brzy odstoupil Milan Petržela, který měl už v týdnu problémy se zády. To nebylo úplně příjemné. Ve druhém poločase se zranil i Vlasta Daníček. Hlavně Reinberk a Petržela pak v zápase chyběli. Trápí nás to i směrem k dalším zápasům.“

Je šance, že do posledních dvou kol zasáhne Michal Kohút, jenž bojuje o EURO U-21?

„Bohužel, mám z pátku špatné zprávy. Po pooperačním zánětu začal trénovat, ale pravděpodobně se mu zranění obnovilo. I když to měl vyztužené šroubem, lékaři tam objevili nějakou prasklinku. Zase to vypadá na pět šest týdnů pauzy.“

Co znamená remíza pro boj o čtvrté místo?

„Nikam jsme se neposunuli. Před Bohemku jsme se nedostali. Teď máme nejnáročnější soupeře (Spartu a Slavii), jaké jsme mohli mít. Je na nás, jak si s tím poradíme. Nemáme to jenom ve svých rukách. Odhodlání v týmu je. Ale když se o to chceme prát, nesmíme se takto chovat při standardních situacích. Zvlášť se Sigmou rozhodují detaily.“