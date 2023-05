Ráno maturita, večer liga: Baník v nadstavbě vytahuje „titulové“ děti

Nečekalo se jestli, ale kdy to přijde. Ročník 2004 je totiž z pohledu Ostravy výjimečný nejen mistrovským titulem, ale i nebývalým množstvím vychovaných šikulů. Nyní to vypadá, že pomaličku přichází jejich čas, byť jde o trošku jiná jména, než se původně čekalo.

Samuel Grygar je v Interu Milán, Daniel Macej ve Frosinone, Ondřej Kukučka ve Spartě, Daniel Šmiga ve Slavii. Ti všichni měli podle původních plánů jednou táhnout áčko FCB, alespoň si to takhle fanoušci, funkcionáři i majitel Václav Brabec představovali, protože drtili konkurenci.

„Samozřejmě jsme čekali, že nás teď v áčku bude víc. Už od útlého věku se sbírala spousta kluků, ze kterých se časem stali kamarádi. Měli jsme štěstí na trenéry, výborně nás stmelovali. Díky nim jsme šli nahoru, ale postupem času se to nějak vyvrbilo a vyselektovalo. Někteří tady asi neviděli perspektivu a odešli. Tak to ve fotbale chodí,“ popisoval na lednovém soustředění v Turecku záložník Matěj Šín, který jako první debutoval v lize už loni v únoru.

Středopolař, jenž porazil zákeřnou rakovinu, už měsíc marodí se svalem, takže to za něj momentálně vzali jiní. Nejdříve vytáhl kouč Pavel Hapal obránce Patrika Měkotu, po říjnovém pohárovém utkání ve Velvarech se v neděli představil ve F:L proti Teplicím (2:1).

„Bylo to náročné a já byl hodně nervózní,“ netajil stoper.

„Oproti MSFL je to něco úplně jiného. Všechno je o dost rychlejší a silovější. Jsem tady spokojený, cením si důvěry. Jsem rád, jak se mnou trenéři pracují, i kluci jsou super. Hodně mi to dalo do budoucna, budu dál makat,“ slíbil.

Měkota není odchovancem Slezanů, na Bazalech působí teprve od loňského léta. Pochází z České Lípy, působil v pražské Slavii i Meteoru.

Zajímavostí je, že když se jeho otec před dvanácti lety rozhodl podnikat ve Španělsku, zkusil malý Patrik štěstí v náboru slavné akademie La Masia spadající pod FC Barcelona. Těsně to nevyšlo, rodina se po roce vrátila do Čech.

„Odehrál dobrý zápas. Sice udělal pentli, ale nevyčítal bych mu to. Je mladý, zvládl to,“ podržel ho Hapal po ligové premiéře, v jejímž závěru vyrobil Měkota zbytečnou penaltu faulem na Jásira.

„Za béčko podával dobré výkony, tady to taky zvládl se ctí, i když bylo znát, že jako mladý ještě nemá takovou jistotu,“ naznačil pár momentů, kdy to teenagerovi s kolegou Janem Juroškou moc neladilo.

Ráno maturita, večer do brány

O tři dny později už na Měkotu navázal echtovní baníkovec, byť začínal ve Frýdku-Místku. Martin Hrubý ve středu ráno obhájil seminární práci v rámci maturity a potom se postavil ve Zlíně (1:2) do brány.

„Večer to určitě bylo těžší než ve škole,“ usmíval se 192 centimetrů vysoký kluk, jenž prožívá nejnáročnější týden v životě. Vždyť hned ve čtvrtek dopoledne skládal na obchodní akademii ústní zkoušku z češtiny, ekonomie, teorie sportu a angličtiny.

Debutem prošel s přehledem, zneškodnil šance Vukadinoviče i Balaje, bez problémů se pouštěl do rozehrávky, nebál se nabízet obráncům, když byli pod tlakem. Se dvěma přesnými hlavičkami po Hrubého centrech nic dělat nemohl, při střetu s Dominikem Simerským mohl být rád, že VAR neintervenoval.

„Byl spolehlivý, neudělal žádnou chybu. Možná mohl při jednom centru vylézt ven, což jsme si hodnotili hned na lavičce, ale jinak byl spolehlivý. Hrál i dobře nohou, při zakládání útoků neudělal žádnou chybu. V pořádku,“ pochválil ho Hapal.

Pečlivě byl připraven i na zlínskou hvězdičku Toma Slončíka, jehož zná díky stejnému ročníku 2004 z dorostu i z mládežnické reprezentace. „V nároďáku jsem viděl, že trestňáky kope trošku jako Ronaldo, takže jsem byl nachystaný,“ usmál se.

Pro klub jde o fajn zprávu, potřebovalo se zjistit, jak je na tom gólman nejen výkonnostně, ale i mentálně. „Jsem splachovací, nedělal jsem si velkou hlavu,“ ujistil Hrubý, jenž by měl chytat i v neděli proti Pardubicím.

Podle informací iSport.cz spolu s Jiřím Letáčkem nedávno od sportovního ředitele Luďka Mikloška slyšel, že s oběma v áčku počítá i pro příští sezonu. Akorát je otázkou, jestli se čtyřicátníkem Janem Laštůvkou jako trojkou ve stále stejném složení minitýmu, nebo zda s někým novým a ambicióznějším.

Kromě Hrubého si ve středu připsal premiérový start v nejvyšší soutěži i dvacetiletý záložník Dominik Holaň, opora třetiligové rezervy. I o něm se dá ještě stále mluvit jako o mladém hráči, ale o ročnících 1999 a starších už vážně ne. Evropské měřítko „mládí“ je o spoustu let níž.

A co se onoho silného ročníku 2004 týče, na Šína, Měkotu a Hrubého by mohli výhledově navázat další. Třeba Denis Látal nebo Karel Michlík.