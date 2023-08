Kvalita jak z Leverkusenu. Pomůže Birmančevič Spartě do Ligy mistrů?

Osmnáct let: tak dlouho trvá sparťanský půst v Lize mistrů… Zlomit nepříjemné prokletí se dnes český mistr pokusí v Kodani i s letní posilou Veljkem Birmančevičem v základní sestavě. „Strašně se mi líbí, klobouk dolů,“ říká v úvodním díle nového podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica: „Když to porovnám s Janktem, s Mabilem, s Minčevem, tak ti kluci toho nepředvedli tolik, co ten borec teď. Vím, že to je malý vzorek, ale… Myslel jsem, že se dívám na Leverkusen. V takové rychlosti a takové kvalitě!“ S vysokým hodnocením srbského šikuly souhlasí i Kvasnicův kolega Radek Špryňar: „Birmančevič vypadá fakt dobře a pro Spartu je strašně důležité, že se trefil Kuchta. Haraslín si drží úroveň, tahle trojka je obrovsky silná.“