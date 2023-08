Priske: Úžasný výkon. Změny? Díváme se o něco dále, potřebujeme všechny

Vypadalo to jako snadná výhra. Souhlasíte?

„Jsem samozřejmě spokojený s výsledkem, ale taky s výkonem týmu. Když uděláte hodně změn, víte, že je možnost, že vám ve hře může něco chybět, ztratíte rytmus. Ale musím hráče ocenit. Zachovali naši strukturu hry, vedli si opravdu úžasně. Zvolili jednoduchá rozhodnutí, nezměnil se náš herní plán.“

Udělal jste osm změn, bylo to riskantní?

„Dobrá otázka. Pochopitelně jsme cítili, že musíme udělat nějaké změny. Věřím všem, co v týmu máme. A samozřejmě se taky díváme o něco dále. Budeme potřebovat všechny a já věřím všem ve skupině, jak už jsem řekl. Na všechny jsou kladeny vysoké nároky a zejména na křídelní hráče. Ale oni se opravdu soustředili a přinesli kvalitu, kterou víme, že mají. Díváme se na ně, jsou to reprezentanti, takže víme, čeho jsou schopní.“

Zažil jste už někdy takový první poločas? Jako hráč nebo jako trenér.

„Taky stárnu, takže si to nepamatuju všechno a tak dobře. Ale rozhodně jsem byl spokojený s tím, že výkon byl vlastně úžasný v každém ohledu, velmi soustředěný. Je to o velmi dobré struktuře týmu, dodržování taktiky. Ukázali jsme, že máme vysoké individuální předpoklady. Minčev, Sejk a Peša to měli obtížné, ale vedli si dobře, dělali soupeřově obraně problémy. Qazi s Kaanem ve středu přinesli kvalitu a energii, byli kvalitní na míči. Wiesi taky odvedl zase výkon na vysoké úrovni. A jsem taky rád, že jsem viděl Ryneše celých devadesát minut.“

Kryštof Daněk chyběl v nominaci, Adam Karabec odehrál dvacet minut. Jaká je jejich situace?

„Kara v posledních týdnech bojoval s drobným zraněním, netrénoval naplno. Vybral jsem dneska Pešu, který trénuje tvrdě, vrátil se, měl dobrou přípravu. Dano bojuje o místo jako ostatní, dneska se do nominace bohužel nevešel."

Proti Kodani bylo vidět, že po vystřídání jste ztratili kvalitu. Jste rád, že náhradníci nyní získali víc sebevědomí?

„Samozřejmě je to důležité pro zápas, že máme sebevědomí, ale myslím, že je to důležitější pro mě z dlouhodobého hlediska. Že vím, že máme široký kádr a velkou kvalitu. Přijdou těžké zápasy a vím, že máme víc možností. Je to taky jasný signál pro hráče, že když dostanou šanci, potřebují ji chytit, využít.