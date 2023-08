Trpišovský: Už to není kung-fu liga se 150 fauly. Proč chyběl Lingr?

Tři body máte, ale v Mladé Boleslavi to žádná procházka nebyla. Souhlasíte?

„Myslím, že zápas potvrdil to, co jsme očekávali. Že to bude náročné, že tu bude těžké získat tři body. Domácí poskládali skvělý tým, mají silné individuality, široký kádr. O to víc si vážím toho, že jsme pracovali skvěle do defenzivy, soupeř neměl žádnou nebezpečnou situaci. Dokázali jsme je eliminovat. Je pravda, že v prvním poločase jsme se nedostávali tolik do šancí, někdy jsme zvolili špatné řešení. Domácí mají velkou kvalitu, věděli jsme, že se bude rozhodovat ve druhém poločase.“

Otevřít skóre jste ale mohli už v tom prvním.

„Máte pravdu, že jsme tam měli nějaké závary, kdy vždycky kousek chyběl. Ve druhém poločase jsme udrželi tempo hry, začali jsme si vytvářet nebezpečné situace. Po jedné z nich se tam Tijani dostal a šli jsme do vedení. Pak nám chyběl rozdílový gól, byly tam brejkové situace, které jsme mohli vyřešit. I proto bylo utkání do konce náročné. Soupeř tam dal vysoké hráče, byly tam auty, závary. Pro nás těžké až do konce. Jsem moc rád, že jsme to zvládli. Chci poděkovat fanouškům, kteří za námi přijeli. V tom parnu byli skvělí, moc děkujeme za podporu.“

Tijani si po letním příchodu z Baníku stále zvyká. Řekl si proti Boleslavi o větší minutáž?

„Pracuje na sobě, zvyká si na nároky a způsob hry bez balonu. Je dobře, že chce běhat, ale je třeba běhat efektivně a ne se za pět minut zničit. Tohle se postupně učí. Zvyká si na spoluhráče, na styl. Teď to byla situace přímo pro něj, kdy jsme se dostali do nátlakové hry, hlavně z levé strany jsme se prosazovali do kvalitních situací. Sázeli jsme i na to, že se mu stopeři budou muset věnovat a ostatní hráči budou mít víc prostoru. V takových momentech může být důležitý. Je to hodný kluk, hodně cílevědomý, ctižádostivý. Zároveň to s ním je trochu jak na houpačce. Někdy má den, kdy udělá všechno skvěle, pak se to od něj odráží. Je to i o sebevědomí.“

Pro vás šťastná ruka při střídání, že? Tijani byl na place sotva pár vteřin.

„Je to spíš o štěstí, které vyplyne ze situace. Spěchali jsme, abychom to stihli před tím rohem. Věděli jsme, že na sebe upoutá pozornost. Vyšlo to, týmu pomohl.“

Mladá Boleslav - Slavia: Poulolo si srazil Provodův roh do vlastní sítě, 0:1! Video se připravuje ...

Dá se říct, že zápas proti Mladé Boleslavi pro vás byl zatím největším ligovým testem v sezoně?

„Myslím, že jo. Vyhrát každý zápas je těžký, ale tohle byla nejnáročnější prověrka. Ve čtvrtek jsme hráli Evropu, kdy to bylo běžecky hodně náročné, pak tady od tří v tomhle počasí se soupeřem, který bude extrémně silný. I když jsme neměli tolik šancí, podali jsme jeden z nejkvalitnějších výkonů. Do defenzivy kluci pracovali skvěle, směrem dopředu jsme hráli vyspěle. Hráli jsme bezpečně celý zápas a postupně zvyšovali obrátky. Od některých jsme možná čekali trochu víc, ale bylo to i kvalitou protihráčů.“

Jak se vám líbila atmosféra? Stadion byl vyprodaný, pět tisíc fanoušků.

„Skvělý, už jsem o tom mluvil po minulém zápase. Musíme si toho vážit, je to zásluha celkového produktu. Na stadionech se zlepšuje prostředí, snažíme se přilákat lidi na fotbal. I týmy se snaží hrát víc ofenzivně, padá hodně gólů. Už to není ta kung-fu liga se 150 fauly za zápas. Víc se prosazují techničtí hráči, protože jsou chránění. To tomu hodně prospělo. Narůstá čistý čas hry, je to pro lidi zajímavější. Do toho samozřejmě i hezké počasí. Je škoda, že se v tomhle období nehraje víc zápasů.“

Proč v nominaci na utkání chyběl Ondřej Lingr?

„Lindži si v sobotu stěžoval při tréninku na bolest ve stehně, stalo se to po běžeckém souboji s Wallemem. Po tréninku to cítil, sono ale bylo čisté. Pro jistotu šel ještě na rezonanci, nechtěli jsme riskovat. Čekáme na výsledky, ale byla to spíš prevence.“

Jak to vypadá s Wallemem, jenž musel nuceně střídat ještě v prvním poločase?

„Wallem si stěžoval na podobné místo. Necítil škubnutí, ale nějaký diskomfort tam byl, proto chtěl jít preventivně dolů. Pojede taky na rezonanci a uvidíme.“

V prvním dějství jste se dostal do hlasité výměny názorů s domácím asistentem Pavlem Medynským. O co šlo?

„Probírali jsme spolu profilicenci, kterou jsme studovali ve stejný čas. Dokonce jsme spolu spali párkrát na pokoji. Známe se dlouho, tak jsme si sdělovali společné zážitky.“ (pousměje se)

Poněkud proměnlivý metr sudího Jana Machálka vás neuspokojil, že?

„Při zápase ty situace nějak vidíte, moje reakce byla na žlutou kartu pro Tomiče, přišla mi přísná, hrál balon. Předtím tam byly spíš zákroky na kartu a rozhodčí jí nedal. S Medym jsme si to tam vysvětlovali. Ale bylo to v dobrém.“

Jak to aktuálně vypadá s trávníkem v Edenu?

„Trávník není, je to písková aréna. Hřiště je stržené. V pondělí by se měl pokládat trávník z Německa. Je vyztužený a měl by se rychle chytit. Klub zainvestoval do nejkvalitnější trávy, mělo by být zaručeno, že to bude dobré.“