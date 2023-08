Petržela: Super trenér pro Baník by byl Lička. Tijaniho prodali moc brzy

Muhamed Tijani. Tuhle zbraň vytáhla ze svého bohatého arzenálu fotbalová Slavia, a i když ještě často pálí slepými nebo se zasekne, díky ní červenobílí porazili po Mladé Boleslavi 1:0 i Baník, a jsou v čele tabulky s dvoubodovým náskokem. „Líbí se mi, chtěl bych ho mít ve svém mužstvu,“ říká bývalý slávistický i ostravský kouč Vlastimil Petržela, další host magazínu LIGOVÝ INSIDER. Zároveň v útočníkově brzkém odchodu do Edenu čerstvý sedmdesátník vidí chybu slezského velkoklubu. „Baník by neměl hráče jako Tijani prodávat hned, jinak se nikdy nedostane nahoru,“ míní. Kromě jiného se pak věnuje nové trenérské vlně v lize, lavičkám pražských „S“ a svému „oblíbenému“ tématu rotace slávistického kádru: „Slavia se kvůli ní dvakrát připravila o titul.“

To angažmá z let 2016-17 v něm zanechalo hlubokou stopu. Baník přivedl do ligy, a byť si to pak na lavičce neužil, na tradiční značku, ani jejího majitele Václava Brabce nedá dopustit. „Je to srdcovka, každý zápas, který Baníku nevyjde, mě strašně bolí,“ ujišťuje Petržela. Stejně jako fanoušci i nynější trenér devatenáctky a béčka druholigové Vlašimi marně vyhlíží restart, kdy šedivou fotbalovou přítomnost rozsvítí „colours of Ostrava“, a skepticky hodnotí letní příchody. „Baník by měl hrát v první čtyřce, maximálně v první šestce. Ale když jsem viděl, jak zase nakupovali, jak posilovali kádr, tak jsem měl strašné obavy, že to zase dopadne špatně,“ netají Petržela.

Ten se podivuje nad tím, jak kouč Pavel Hapal hodnotil poslední prohru na Slavii. „Nemít střelu na bránu a ani jeden roh, to je rarita. Já bych spokojený nebyl,“ tvrdí rázně. Oklikou přes Rusko se Petržela také dostává ke jménu, který by na ostravské lavičce jednou rád viděl. „Marcel Lička by byl pro Baník super trenér,“ jmenuje šéfa realizačního týmu Dynama Moskva. Při té příležitosti hovoří o nabídce sázky o sto tisíc eur, kterou ohledně Ličky dostal...

