Navlečený Vrba? Ve vedru čelí módní policii: Doporučte mi návrhářku

Vám fakt není vedro?

„Já se při tréninku normálně nepotím, protože jenom stojím a pískám. Tak to chci aspoň v zápase nahradit košilí. Jsem zpocený stejně jako hráči. Udělal jsem něco pro své zdraví. Aspoň nějak vypadám. Kdybych byl v obyčejném vytahaném tričku, zase byste psali, že se neumím obléct. Už nevím, co mám dělat. Řekněte mi, mám si vzít motýlka nebo kravatu?“

To je vaše věc. Hlavně pokud se cítíte dobře.

„Já se cítím dobře, když vyhráváme. Můžete mi doporučit nějakou módní návrhářku.“

Od toho máte tiskovou mluvčí Zuzanu Molkovou.

„Takovou úroveň nikdy v životě nemůžu dosáhnout. Buďme na zemi. V oblečení Zuzku nemůžu dohnat. To je manekýna, která vám dělá radost, když ji vidíte. Já vám ji takovou nedělám.“ (úsměv)

Oddechl jste si po prvním vítězství v sezoně?

„Měli jsme velice těžký los. Tento zápas byl pro nás velice důležitý. Byl takový jako ty poslední zápasy v minulé sezoně, kdy jsme se zachraňovali. Jsme rádi, že jsme na to navázali. Teplice jsou soupeř na naší úrovni, s takovými potřebujeme bodovat. Je dobře, že jsme to zvládli. Z hlediska ofenzivy to bylo povedené utkání.“

Zlín - Teplice: Druhá radost na Letné, Cedidla po rohu dává Zlínu klid, 2:0 Video se připravuje ...

Hned v první půli jste měli několik šancí, ale stav byl dlouho 0:0. Co jste si říkal?

„Pro mě nepochopitelně jsme některé situace neproměnili. Měli jsme tři čtyři gólovky. Mohlo to být klidnější. Když jsme pak vedli 2:0, zbytečně jsme si to zkomplikovali a udělali z toho v závěru drama. Zkušené mužstvo by si to pohlídalo.“

Viděl jste na týmu nabuzení?

„Víme, o co hrajeme. Ve Zlíně nežijeme někde v oblacích. Po těch velkých letních změnách v kádru začínáme v některých věcech jinak. Proti Teplicím jsme vsadili na hráče, kteří nám hodně pomohli v jarní části soutěže.“

Například na Rudolfa Reitera na levém beku, že? Když jste ho dal na tuhle pozici, začali jste výsledkově zápasy zvládat.

„Určitě. Dokonce bych řekl, že to byl ten nejpodstatnější důvod, proč jsme se rozhodli pro tuto variantu. Na jaře nám Reity na tom postu strašně pomohl. Možností jsme měli na levém beku víc. Někdo může namítat, že není levonohý hráč, ale dali jsme na to, co se nám předtím vyplatilo.“

Opět jste nevyužil pěti střídání. Nerad saháte do rozjetého zápasu?

„Možná jedu za stara. Občas píšete, že patřím k těm nejstarším trenérům. Asi jsem si ještě neuvědomil, že můžeme střídat pět lidí. Zamlada jsme mohli střídat jenom tři. Budu o tom muset přemýšlet. Já jsem měl z matiky čtyřku. (úsměv) Střídání dělám i na základě výsledku a toho, jak hráči vypadají. Když vedeme, nechceme to úplně rozbít. Kdybychom prohrávali, možná jich je pět. Kdyby soupeř vyrovnal, budeme mi vyčítat, že jsem střídal pět hráčů. Je to samozřejmě i o štěstí.“