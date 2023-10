Hancko vzpomíná na Spartu: Nelituju jediného dne. První podzim byl kostrbatý

Sparta před rokem narazila, v play off Konferenční ligy vylétla s Vikingem. Smutným hrdinou se stal Hancko. Po chybě v rozehrávce s brankářem Dominikem Holcem přišla katastrofa. Slovenský stoper po zápase složil hlavu k zemi, schovával se do dresu.

Fatální zkrat ho ovlivnil. Když usínal, viděl všechno před očima. Nemohl to dostat z hlavy.

„Nakonec jsem ale sám sebe přesvědčil, že moje kariéra ve Spartě se nebude hodnotit podle téhle jedné nepovedené přihrávky,“ vypráví Hancko v knize Národ Sparta.

V prvním zápase po fatálním kiksu nastoupil na Letné s kapitánskou páskou. Fanoušci ho podrželi, z tribun se ozvalo hromově jeho jméno.

„Dali mi najevo, co pro ně znamenám,“ zmínil. „Všichni sparťani na stadionu mi tou podporou připravili moment, na který do smrti nezapomenu.“

Jenže tohle bylo dosud naposledy, co oblékl v zápase sparťanský dres. Pak se posunul do Feyenoordu, a tím uzavřel na Letné tříleté angažmá.

Do klubu dorazil na hostování z Fiorentiny, přesvědčil ho sportovní ředitel Tomáš Rosický. Volali si. „Byl jsem ohromený a ten pocit v sobě pořád mám, jakmile si na to vzpomenu,“ líčil Hancko. Později se do Prahy přesunul natrvalo.

„První podzim na Letné byl kostrbatý,“ podotkl Hancko. „Začaly problémy s kolenem. Navíc jsem přestoupil docela pozdě.“

Václav Jílek, tehdejší trenér Sparty, ho využíval na postu levého obránce nebo pravého stopera. To není jeho ideální pozice. „A moje výkonnost v té době nebyla v topu, toho jsem si vědomý,“ přiznal Hancko ve zpovědi v knize Národ Sparta.

Trvalo to, než se ve Spartě vypracoval do role, v jaké klub po třech letech opustil. „Dodnes mi hodně lidí říká, že nechápou, jak to, že jsem pod trenérem Jílkem hrál tak málo. Já si ale nemyslím, že to byla jeho chyba, některé zápasy se mi prostě nepovedly a on pak dával přednost jiným,“ vysvětlil slovenský reprezentant.

V prvním roce a půl se navíc potýkal se zraněními. Nehrál pravidelně, vypadával ze sestavy. To se pak zlomilo a odehrál téměř všechny zápasy. Chyběl jen sporadicky. „Přesto se pořád objevovaly spekulace, jestli nejsem skleněný. Mrzelo mě to, protože sám jsem nad svou budoucností v kontextu svého zdraví přemýšlel,“ líčil Hancko.

Už v mládeži si totiž dvakrát zlomil nohu. „Říkal jsem si, že velké kluby asi nebudou chtít hráče s železem v noze. Ale ve Spartě za mě mluví fakta. Kvůli zranění jsem střídal jen jednou za ty tři roky,“ doplnil.

To pokračuje i ve Feyenoordu. Za klub odehrál od konce loňského srpna 59 zápasů. Jen výjimečně chybí v základní sestavě, je ve formě, což potvrzuje i fakt, že se o něj zajímají přední anglické kluby. Nejvíc se mluví o Newcastlu.

Je jasné, že má našlápnuto výš. Jednou se však může ještě objevit v české lize.

„Platí to, co jsem řekl hned po přestupu. Jestli se chci někam vrátit, tak je to jedině Sparta. Nelituju jediného dne v Praze. Fotbalově jsem se posunul, poznal kamarády, seznámil se s manželkou, narodil se mi syn. Kdybych nehrál za Spartu, nic z toho by se nestalo. Někdy se chci vrátit a změnit to jediné, co mě na angažmá ve Spartě mrzí - že nemám titul,“ dodal Hancko.

Kniha Národ Sparta Národ Sparta je historicky první kniha, kterou vydává přímo AC Sparta Praha a jedná se o jeden z pilířů oslav 130. výročí založení klubu. Čtenáři v knize najdou upřímné zpovědi 130 osobností spojených se Spartou, od hráčských legend, přes současné členy týmu až po známé i neznámé fanoušky. Prostor v knize dostali například Daniel Křetínský, Brian Priske, Jan Berger, Pavel Nedvěd, Petr Čech nebo známí sparťanští fanoušci Vojtěch Dyk, David Novotný i Jiřina Bohdalová.