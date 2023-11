Rychlík Jirka králem iSport Indexu. Zamotal Bořila, expert na těžké zápasy

Mnohdy volí zbrklá řešení. Využívá enormní rychlosti, jenže občas zápasí s technikou, lepší kombinací nebo včasnou přihrávkou. V neděli proti Slavii ale Erik Jirka kraloval. Dvěma zásahy rozhodl duel čelních týmů FORTUNA:LIGY. Byl maximálně efektivní, metrika očekávaných gólů u něj ukázala jen 0,46 branky, kvalita šancí pouze 0,15.

Byl u klíčových okamžiků zápasu – po krásném pasu od Sampsona Dweha srovnal v 64. minutě na 1:1. V důležité náběhové chvíli zamotal na pravé straně kapitána Slavie Jana Bořila a poprvé udeřil. O čtvrt hodiny později rozhodl, když v samostatném úniku proměnil přesný pas za obranu od Matěje Vydry.

„Má dobrou koncovku. Byl v Plzni trochu utajovaný. Dávám mu teď větší prostor, na tréninku vidím, jaké má atributy. Třeba má vynikající tvrdou střelu, je to dobrý zakončovatel,“ chválil po utkání plzeňský kouč Miroslav Koubek. „V létě jsme se ho pokoušeli získat a nepovedlo se to. Ukázal, proč jsme o něj stáli. Jeho síla a dynamika je na vysoké úrovni. Je to výborný hráč. Bohužel jsme dnes jeho náběhy nedokázali eliminovat,“ přidal chválu kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Jirka za svůj výkon obdržel od Sportu devítku, nejvyšší známku zápasu. Výborný duel odehrál i dle metriky iSport Index, kterou deník Sport a server iSport.cz zavedl od startu minulé sezony. Vyskočil na číslo 8,33, druhý skončil v uplynulém kole Ewerton z Baníku (8,10), třetí je další ostravský záložník David Buchta (8,00), který dvakrát skóroval proti Karviné.

Jirka se vyžívá v těžkých zápasech. V klíčových momentech se neschovává, naopak bere odpovědnost na sebe a výrazně pomáhá týmu. Za Plzeň skóroval v sezoně pětkrát, v závěru bláznivé odvety 2. předkola Konferenční ligy proti kosovské Dritě proměnil postupovou penaltu.

Jirkova hodnota rázem roste, stejně jako jeho pozice v týmu. „V Plzni je velká konkurence a jsem rád, že mi trenér dává šanci a já mu důvěru mohu splatit,“ pravil skromně po úspěšném večeru na Slavii. „Oni mají evropské mužstvo, takže si troufnu říct, že to byl náročnější zápas než v Záhřebu. Asi vůbec nejnáročnější v sezoně,“ dodal hrdina utkání.

Deník Sport a web iSport.cz jako první sportovní médium v Česku hledá na základě iSport Indexu, uceleného analytického pohledu za pomoci dvanácti metrik, nejlepšího hráče sezony.