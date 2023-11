Trpišovský: Po pauze jsme ztratili tvář. Jirka ukázal, proč jsme ho chtěli

Většinou si pomáháte střídáním, nebylo to proti Plzni přesně naopak?

„Je to tak, ztratili jsme během pěti minut Matěje Juráska, což nás rozhodilo. Přišli jsme o hráče pro brejkové situace. Připravovali jsme ho, že půjde někdy kolem šedesáté minuty na trávník, ale nebyl to jediný důvod. Celkově jsme druhý poločas odehráli špatně.“

Plzeň vás přestřílela. Čím to bylo?

„Hrála velice dobře, byla silná na balónu. Měli jsme problémy s Traorém. Dovolili jsme Viktorii se nadechnout, nebyli jsme tak nechutní, jak umíme být. Prohráli jsme až moc osobních soubojů. Hra se posunula hodně k naší brance. Musíme taky řešit standardky, ale vše si rozebereme a vyhodnotíme.“

Sám jste řekl, že Ibrahim Traoré odehrál velmi dobrý zápas. Není to typ hráče, který Slavii momentálně chybí?

„Ibra prostě potvrdil, že umí hrát tyhle velké zápasy. Vyžívá se v nich. V minulosti se nám hodily jeho schopnosti, řekl bych hlavně ty mentální. Spoustu míčů dokáže vyhrát díky skvělému čtení hry, zkušenostem a délce svých nohou. Byl taky u toho prvního gólu. Proto tady působil tak dlouho. Pořád je to hráč velkého levelu.“

Co ten výsledek znamená pro zbytek sezony?

„Znamená to ztrátu tří bodů. Co to udělá v tabulce, uvidíme. Mě teď trápí, proč jsme přišli o zápas, který jsme měli skvěle rozehraný. Budu hledat odpovědi na to, proč jsme ten druhý poločas tak odevzdali a ztratili svou tvář.“

Erik Jirka v podstatě dvakrát utekl a dvakrát z toho byl gól. Připravovali jste se speciálně na něj?

„Tušili jsme, že bude hrát. V létě jsme se jej pokoušeli získat a nepovedlo se to. Ukázal, proč jsme o něj stáli. Jeho síla a dynamika je na vysoké úrovni. Měli jsme k němu video, je to výborný hráč. Bohužel jsme dnes jeho náběhy nedokázali eliminovat.“

Slavia - Plzeň: Vydra luxusně poslal Jirku do sóla, ten otočil na 1:2 Video se připravuje ...

Máte už informace o Matěji Juráskovi, který na hřišti kvůli zranění pobyl jen několik minut? A co Tomáš Holeš? Jak je na tom?

„Matěj stoprocentně na AS Řím nebude, to je asi na delší dobu. Odjel na rentgen a magnetickou rezonanci. Na následující dva zápasy to nevidím dobře. Tomáš Holeš prodělal tento týden virózu. Předpokládali jsme, že by nám dohrával zápas v defenzivě, ale přišli jsme o jedno střídání kvůli zranění Juráska a na konci jsme chtěli dát prostor spíše ofenzivním hráčům a věřili jsme v Sinyanovu rozehrávku. Bohužel byl ale u toho druhého inkasovaného gólu. Na AS Řím bude Holeš k dispozici asi i pro základ.“

S Miroslavem Koubkem máte negativní bilanci 2-5. Je to náhoda?

„Moc si ho vážím, je to skvělý a možná trochu nedoceněný trenér. O jeho kvalitách vím. Napadá mě, že proti nám bývá hodně produktivní. Hodně kluků ze Slavie trénoval. Já ho znám už od doby, co trénoval dorost na Kladně. Prokazuje prostě svou kvalitu.“

Berete to tak, že už ve čtvrtek a o víkendu můžete tuto prohru odčinit?

„Je to tak. Čeká nás další velký zápas. Jsem raději, že se takhle hraje a zápasů je víc. Kvůli reprezentačním přestávkám je podzim hodně rozkouskovaný, tak je to lepší než se dlouho pitvat v té prohře.“