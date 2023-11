Slávistické hody: Řím, Hostouň a Olomouc. Nepříjemností jen Nigerijci

Svatomartinské hody by se klidně daly přejmenovat na slávistické, právě červenobílým patřil uplynulý týden. Nejdříve cenný skalp AS Řím (2:0) a legendárního stratéga Josého Mourinha, pak vítězství béčka nad Hostouní (2:1), které znamená přezimování rezervy v čele ČFL, což je vzhledem k postupovému cíli důležité. A nakonec pohodová výhra 3:1 v Olomouci. „Vypadali jsme fakt dobře, pak už jsme byli v takovém flow, že to s námi měla Sigma těžké,“ sršel spokojeností Jindřich Trpišovský. Stále však platí, že Slavia ztrácí v tabulce dva body na vedoucí Spartu.