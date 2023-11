Návratilec Ševčík: Výkon jako proti Římu. Do Olomouce jsem se těšil

Týmu Slavie chyběl kvůli zranění od 21. září. Symbolicky se ale Petr Ševčík vrátil do základní sestavy v místě, kde fotbalově vyrostl. Na Andrův stadion se olomoucký odchovanec přijel v roli soupeře už poněkolikáté, tentokrát měl navíc díky dvěma skvělým přihrávkám na výhře Pražanů lví podíl. „Hraju tady rád i kvůli skvělé kulise. Hřiště je tady každý rok na špičkové úrovni a našemu fotbalu to vyhovuje,“ sdělil devětadvacetiletý záložník.

Se zápasem jste asi hodně spokojení, že?

„Obě mužstva předvedla skvělý výkon. Divákům se to musel líbit, bylo to nahoru dolu. My jsme ale předvedli větší kvalitu v zakončení a fyzicky jsme zápas dohrávali v lepším rozpoložení. Z toho, že jsme tak dobře fyzicky připraveni, hodně v závěrech zápasů těžíme.“

Jak se vám tady hrálo? Měl jste podíl na dvou gólech…

„Osobně jsem se sem hrozně těšil, hraju tady rád i kvůli skvělé kulise. Hřiště je tady každý rok také na špičkové úrovni a našemu fotbalu to hodně vyhovuje. Jsem rád, že celý tým dokázal navázat na čtvrtek, předvedli jsme asi stejně kvalitní výkon jako proti Římu.“

Jak se vy osobně po dlouhém zranění cítíte?

„Upřímně nemám po zraněních většinou moc problém se do toho rychle dostat. Říkám, že fotbal je o hlavě, a s tím já problém nemám. Těžší je dohnat kondici, ale na to máme skvělý tým odborníků, fyzioterapeutů, kondičáků či masérů. Že jsem dnes mohl nastoupit, je jejich velká zásluha.“

Nebavil jste se s Mojmírem Chytilem, jaké to je hrát poprvé v Olomouci jako soupeř?

„Myslím si, že Mojma odehrál za Slavii už velká utkání, takže není třeba ho nějak připravovat. My jsme se sem naopak těšili, má tu spoustu kamarádů.“

Pro zápas byl asi nejdůležitější druhý gól Michala Tomiče. Souhlasíte?

„Určitě. Po vyrovnávacím gólu jsme měli takovou hluchou pasáž asi patnácti minut. Sigma se chytila a trochu nám zatápěla. Druhý gól nás před pauzou hodně uklidnil a od něj jsme měli zápas prakticky v režii.“

Koukali jste před zápasem na to, jak hrála Sparta?

„Když hraje Sparta zápas před námi, sledujeme ho prakticky vždy. Je to náš největší rival a chceme vědět, jak jsou na tom.“

Na váš post jsou v kádru už mladší vlčáci jako Oscar či Zafeiris. Jak svou pozici vnímáte?

„Je to jednoduché: jsme Slavie a bojuje se tu o místo každý trénink. Každé přestupové období máme tři až pět nových hráčů, vlčáci chodí neustále. Pak záleží, jak se k tomu každý postaví osobně.“