Liberecký poklad Ghali: v nové pozici jen kvete, kvůli MS nezahořknul

Je to trend. Pokud křídelník nemá odpovídající čísla, stáhne jej trenér níž. Své o tom ví levý bek Bayernu Alphonso Davies, nebo wingbek Hoffenheimu Pavel Kadeřábek. Libereckého Ahmada Ghaliho stihnul stejný osud a nigerijský šikula na novém postu září. Stejně jako opory bundesligy. „Nebyl efektivní, tak jsme mu našli tohle místo a on na něm jen kvete,“ pochvaloval si trenér Slovanu Luboš Kozel po dvou trefách Ghaliho do sítě Boleslavi (2:1).

Pro nigerijský ročník 2000 je Česko zemí zaslíbenou. Na rozdíl od Yiry Sora, Igoha Ogbua a Muhameda Tijaniho ovšem nebyl Ahmad Ghali před čtyřmi lety součástí národního týmu na mistrovství světa do dvaceti let. Z nominace byl vyřazen na poslední chvíli.

„Ze strany trenéra šlo o šokující rozhodnutí. Naštěstí nezhořknul a na Afrických hrách byl hvězdou týmu, jenž vybojoval 2. místo,“ oceňovala tehdy nigerijská média Ghaliho přístup.

Přesně 170 centimetrů vysokého obounohého fotbalistu si i díky tomu vyhlédl Trenčín, z nějž putoval loni v lednu na sever Čech. Pod Ještěd přicházel jako ryze ofenzivní posila.

„Vždycky býval křídlo. U nás párkrát hrál i na samé ofsajdové lajně, ale chyběla mu efektivita. To byl důvod, proč jsme mu našli tohle místo. Je na tom výborně kondičně i rychlostně, takže po lajně jezdí celý zápas a wingbek mu sedí. Už delší dobu na něm podává velmi dobré výkony,“ vysvětloval trenér Liberce Luboš Kozel změnu Ghaliho pozice.

Nigerijec ani s přidělením řady defenzivních úkolů neztratil svou přednost. Hru jeden na jednoho, což ukázal i u druhé trefy do sítě Mladé Boleslavi.

„Hned jsem věděl, co budu chtít s míčem udělat. Rád chodím do driblinku a cítím, že jsem v tom silný,“ vypíchl Ghali, jenž se z obránců FORTUNA:LIGY nejčastěji pokouší o obejití protihráče.

Zároveň není vůbec snadné se přes něj dostat.

„Dnes jsme ho nechávali na Vasila Kušeje, který je abnormálně rychlý, ale výrazněji se ve hře neprosazoval. Jen to dokazuje, že je Ghali na wingbeku adaptovaný,“ všiml si Kozel, jenž si cení i Ghaliho chování.

„Dnes už cítí, že je pro tým důležitý. V kabině se příliš neprojevuje. Je to tišší kluk, co spíš poslouchá, ale charakterově je úplně v pořádku. Je pracovitý a v hlavě to má správně nastavené,“ vyzdvihl kouč Liberce Nigerijcovu mentalitu.

Mladý, technický, rychlý a se správným přístupem. To je profil, který se zamlouvá předním českým klubům i zájemcům ze zahraničí.

„Tady se hráčům nebrání, aby se v kariéře posunuli dál. Musí to ovšem dávat smysl pro všechny strany. Pokud tedy přijde nabídka, tak se o ní budeme bavit. Je vyznamenáním naší práce, když dokážeme hráče prodávat do lepších klubů,“ ví Kozel, že v přestupním období může být o Ghaliho boj. Okno se otevře na Nový rok.

Očima spoluhráče Christiana Frýdka

Je to super kluk

„Od začátku sezony hraje suprově. Na wingbeku hraje výborně a navíc přidává ke svým výkonům i góly a asistence. Doufám, že nám ho do konce sezony nikdo nevezme. Česky sice moc neumí, ale mluví perfektně anglicky. Do kabiny vždy přijde s úsměvem a dobrou náladou. Neustále je pozitivně naladěn. Občas spolu prohodíme pár vět. Teď mi říkal, že se na Vánoce těší domů. Nejvíc se baví s Mohamedem Doumbiou. Vlastně jsou pořád spolu. Je to prostě super kluk. Dvěma góly nás překvapil, protože střílet moc neumí, ale teď mu to tam snad začne padat.“