Komise: Wiesner měl být vyloučen. Červená karta i za saně od Kodeše

Hned tři zásadní přešlapy ze strany rozhodčích či videoasistentů pojmenovala komise rozhodčích po 16. kole FORTUNA:LIGY. Do sprch měl jít rovnou sparťan Tomáš Wiesner za blikanec na Letné a úder do zlínského Bartošáka. Přímou červenou kartu měl obdržet i hradecký Petr Kodeš za tvrdý skluz zezadu do Tomáše Chorého z Plzně. A platit měl i gól v Karviné, když po sporném souboji sudí Tomáš Klíma odpískal faul Patrika Čavoše na brankáře Sigmy Tomáše Digaňu.