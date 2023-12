Boj o Singhateha, kdo by mohl nahradit Haraslína? A Tekijaški do Prahy?

Zimní pauza se blíží – a fotbalové kluby intenzivně řeší, jak během ní okysličit své kádry. „Třeba Singhateha chce půlka ligy, i když by měl začít zimní přípravu s áčkem Slavie. Řeší ho Baník, Sigma, České Budějovice… a není divu: komu by se nehodil rychlostní typ, co dal osm gólů ve druhé lize?“ říká na adresu momentálně vlašimského útočníka redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica ve speciálním díle pořadu iSkaut, v němž Kvasnica a jeho kolega Jiří Fejgl detailně rozebírají možné pohyby na fotbalové mapě Česka.