Zafeiris jako desítka? Nešlo to. „Nástupce“ Ihattaren měl proslov

Nastoupil na místě, kde si ho plnů fandů Slavie přeje vidět. I postem naplnil numero, které nosí na dresu. Christos Zaferis odehrál osmifinále poháru v Hradci Králové, kde favorit nakonec utrhl výhru 2:0 v prodloužení na pozici číslo 10. Rozhodně to nebyl takový festival radosti, jak by si slávisté přáli. Možná i proto se pustili do akce s nejistým koncem, angažovali zlobivého Nizozemce.

Menší, podsaditý, skvělá střela, neotřelé nápady, technika. Takový už tady přece jeden byl. Nico Stanciu se přes sparťanskou minulost stal pro slávisty symbolem desítky, špílmachra, nositele nápadů.

Jenže Rumun už je dva roky pryč, nejprve vyrazil do Číny, teď se zajišťuje na důchod v Saúdské Arábii. A Jindřich Trpišovský pořád hledá, kdo bude jeho nástupcem.

Christos Zafeiris, dvacetiletý junák, k tomu má blízko, nakonec je Stanciovi podobný i postavou. Zatím však trenérům na klíčovou pozici příliš nesedí. Na desítce naskočil párkrát jako střídající, výraznější prostor dostal snad jen v jarním poháru s Bohemians, kdy Slavia nastoupila v rozestavení 4 - 2 - 3 - 1, on na centrálním místě pod útočníkem.

Další test přišel ve středu večer v promrzlém Hradci. Opět šlo o pohár, Zafeiris se pohyboval pod dvěma forvardy v systému 3 - 4 - 1 - 2. Nad ním hráli Václav Jurečka s Mojmírem Chytilem, ve středu záložní formace (tam nastupuje v drtivé většině utkání) Oscar Dorley s Patrem Ševčíkem.

Zafeiris měl dodat nápady, nadstavbu. Nestalo se, utkání se mu nevydařilo.

„Viděli jste to sami, nebyl to úplně jeho zápas. Byl to jeden z horších, které za nás odehrál. Byl i takový pohybově trochu těžší. Samozřejmě, za sebou máme všechno to cestování, což mohlo hrát roli,“ nezamlouval Jaroslav Köstl, Trpišovského asistent, Norův výrazně nevýrazný výkon.

Zafeiris nezářil ve hře ani v případech, kdy se ho týkal takzvaný „mrtvý míč“. Standardní situace mu nešly, rohy kopal krátké, většinou byly odvráceny už u přední tyče. Když měl v prodloužení možnost zahrát přímý kop z nějakých dvaceti metrů, poslal slabou střelu, již gólman Adam Zadražil lehce lapil.

Zafeiris se tedy o zabydlení se na desítce nepřihlásil. Během podzimu se ostatně lépe ukazoval Lukáš Provod, jenže ten nebyl na východě Čech k dispozici kvůli zdravotním problémů. To vše dohromady „ospravedlňuje“ dlouhodobou snahu trenérského týmu získat novou tvář proto toto místo v jedenáctce.

Úsilí se naplnilo v minulém týdnu, kdy přišel do Slavie Mohamed Ihattaren, Nizozemec s poutavým životopisem, ale také s cejchem potížisty. „Když jsem viděl sestřih jeho akcí v Evropské lize, říkal jsem si, že nám pomůže,“ glosoval útočník Chytil.

Jedenadvacetiletý šikula je však fyzicky zanedbaný, zápas odehrál naposledy před rokem a půl. „V kabině je den, dva, je to poměrně čerstvá novinka. Charakterově působí velmi dobře, měl i menší proslov před týmem. Je vidět, že je šťastnej, že tady může být, zase může nastartovat kariéru,“ popisoval Köstl.

Ihatterena si vezmou do práce kondiční trenéři a fyzioterapeutové, dávky se mu budou zvyšovat postupně. Slávisté spoléhají, že mu pomůže zimní soustředění. Časovou osu k návratu zatím v klubu nestanovili.

„V momentě, kdy se nám to povede, tak bychom tady měli hráče, který možná ještě v české lize nebyl. Uděláme pro to všechno, je to pro nás svým způsobem výzva,“ pronesl asistent.

Pokud ano, místo desítky bude mít svého majitele.