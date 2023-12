Brankářské dilema Slavie: řešila se i možnost po vzoru úspěchu Sparty

Kdo bude stát v Edenu mezi třemi tyčemi – téma, které v posledních dnech nabralo na obrátkách. Ve Slavii už se ale řeší podstatně déle. Tamní trenérský štáb má pocit, že v boji o titul může disponovat silnější brankářskou dvojicí, prakticky celý podzim. Ještě než se tak začal řešit příchod Jindřicha Staňka, „sešívaní“ podle informací deníku Sport zvažovali podobný tah, jako zvolila v minulé sezoně Sparta s Matějem Kovářem. Místo Manchesteru by ale sáhli do Liverpoolu po Vítězslavu Jarošovi.

Jindřich Trpišovský před utkáním se Servette vychválil Aleše Mandouse do nebes. „Mandy momentálně chytá tak, že změna není tématem. Má výborné výkony, podržel nás s Mladou Boleslaví. Jeho hra nohama je nedoceněná, to už se bere jako samozřejmost,“ řekl. Přesto podle informací redakce nepanuje ve Slavii stoprocentní přesvědčení, že jde o jedničku, která tým dotáhne k titulu.

Co se týče Ondřeje Koláře, jeho kariéra ve slávistické bráně se dost možná blíží ke konci. V posledním roce schytal hodně po psychické i zdravotní stránce. I proto se Slavia intenzivně zajímá o Jindřicha Staňka. Hráče, který roste ve velkých zápasech a číší z něj sebevědomí.

O brankářské situaci se mluvilo v Edenu od začátku podzimu, kdy Mandous přebral otěže jedničky a Kolář se dával dohromady z hororového zápasu proti Luhansku a navíc řešil narození potomka. „Sešívaní“ se tehdy možná trochu inspirovali u rivalů z druhé strany řeky. Sparta v minulé sezoně nečekaně sáhla po Matěji Kovářovi z Manchesteru United, Slavia zase podle informací deníku Sport stála o Vítězslava Jaroše z Liverpoolu.

Dvaadvacetiletý rodák z Příbrami vršovické prostředí dobře zná. Ve Slavii si brankářský megatalent hýčkali mezi lety 2011 a 2017, následně po úspěšné stáži přestoupil do Liverpoolu. S Jindřichem Trpišovským se minul o nějaký ten půlrok, přesto je trenér jeho obdivovatelem. Mladého gólmana sledovali ve Slavii asi tři měsíce.

Za příchodem tehdy šestnáctiletého slávisty do Anglie stál v roce 2017 Steven Gerrard, v té době trenér liverpoolské U18. Jako spoustu mladých gólmanů v Anglii měl ale Jaroš problém s přechodem do dospělého fotbalu. Cesta do sestavy momentálního lídra Premier League byla prakticky nemožná, v současnosti plní v nejlepších případech roli trojky. V probíhající sezoně se objevil i na lavičce zápasu Evropské ligy.

Předtím nabíral zkušenosti na hostováních – jednou v irské lize, pak ve čtvrté a páté anglické. Že se Jaroš ve vyšších patrech ostrovního fotbalu nijak zvlášť neprosadil, se ale nedá považovat za měřítko. Podobné příběhy za sebou přeci jen mají Kovář, Staněk a mnoho světových gólmanů.

Jaroš, který měří 190 centimetrů, se skvěle uvedl na mistrovství Evropy U21, kde patřil mezi nejlepší české hráče. Pro Slavii je klíčové, že je moderním gólmanem – mezi jeho hlavní zbraně patří hra nohama, ale dokáže vytáhnout i top reflexivní zákrok. V Liverpoolu je fanoušky ceněný, ne nadarmo často volají po tom, aby v roli dvojky nahradil Caoimhína Kellehera.

Spojení Jaroš-Slavia by dávalo smysl. V klubu stále působí trenéři, kteří mladého gólmana vychovávali, a hra nohama je jednou z jeho největších předností. Nyní se ale řešení jeho příchodu odsouvá na druhou kolej. Překvapivou prioritou se stal Staněk. Slavia má pod smlouvou i dvacetiletého Antonína Kinského, s tím se ale zatím do áčka nepočítá a figuruje na seznamu hráčů, které by Pražané mohli Plzni nabídnout na výměnu.

Ať dopadne zimní gólmanská rošáda jakkoliv, možností má Slavia zkrátka hned několik.

