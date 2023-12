Podroužek skončil v Dynamu! Souvisí to s prodejem, Köstl padá

Ještě před koncem podzimní části se ve fotbalových Českých Budějovicích dějí věci. V kancelářích na Střeleckém ostrově pravděpodobně brzy oficiálně skončí mimo jiných také Jan Podroužek, jenž se do role sportovního manažera jihočeského klubu přesunul v létě z pozice fotbalového redaktora Sportu. Klub jeho konec neoznámil, oficiálně na papíře by k tomu mělo dojít v nejbližších dnech, obě strany by se měly rozejít na dohodu.

Vyhrocená atmosféra souvisí s mizernými výsledky áčka a celkovým fungováním klubu. Navzdory spekulacím týmu chodí na podzim výplaty, byť se jedna zpozdila o pár dní. Celková situace v klubu ale pravděpodobně vyústí v další rozsáhlé změny, které mohou být spojené rovněž se změnou majitele.

Vladimír Koubek, pod kterým mužstvo kleslo na poslední místo ligové tabulky, klub nejspíš prodá zahraničním zájemcům, mluví se o osmdesátiprocentním prodeji mezinárodnímu konsorciu. Mluví se o Britech, Američanech ale nejvíce o Nigerijcích. Koubek si možná nechá minoritní podíl. Noví majitelé si do klubu nejspíš přivedou své lidi, což souvisí i s pravděpodobným odchodem Podroužka. Pokud ale stávající majitel v klubu zůstane, podle informací Sportu to odrazuje některé uvažované lidi, kteří by mohli nastoupit do nového budějovického vedení.

Změny ve vedení Dynama logicky ovlivní i hledání nového trenéra. S Podroužkovým odchodem padá příchod Jaroslava Köstla, současného asistenta Jindřicha Trpišovského ve Slavii. Podroužek o něm uvažoval jako o hlavním kandidátovi. Horkou variantou může být příchod Martina Hyského a jeho realizačního týmu z druholigové Vlašimi.