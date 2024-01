Z plné zátěže na hřiště. Boj o místo začal, „Bolek“ připomíná Olayinku

V portugalském Algarve jsou „sešívaní“ od čtvrtka. Celý víkend makali na té nejméně příjemné stránce přípravy – fyzické. Náročné běhy s malými přestávkami si zkrátka každý, kdo chce nosit sešívaný dres, musí protrpět. Nejlépe v nich i excelovat, jinak nemá šanci ukázat se na hřišti.

„Jsem rád, že jsme si to splnili takhle na začátku. Byla to taková povinnost, teď už budou více fotbalové věci. Zkušení hráči už vědí s čím počítat a jak si co pohlídat. V tom je trochu nevýhoda být mladší, jsme trochu vyjančení. Měli bychom být asi lepší než starší spoluhráči, ale ve většině případů to tak není,“ řekl pro klubový web obránce Tomáš Vlček, který v prvním přípravném utkání roku 2024 proti Sönderjyske nechyběl v základní sestavě.

Ta je ale v přátelských utkáních celkem nedůležitý pojem, Slavia totiž klasicky jedenáctky proti lídrovi druhé nejvyšší dánské soutěže o poločase vyměnila. Každý hráč tak v boji o jarní kádr dostal stejnou porci minut. Výjimkou byl Lukáš Provod, který v 79. minutě přepustil místo osmnáctiletému Janu Lackovi.

Jako nerelevantní pojem se v tomto případě ukázalo i spojení „přátelský zápas“. Ne, že by se hrálo zákeřně, ale na obou stranách se přitvrdilo často tak, jak se v přípravě vídá málokdy. Když Jakub Hromada či Andres Dumitrescu přidali u svých skluzů v první půli důraz, který by patřil spíše do vyhrocených zápasů české ligy, lavičky hlasitě reagovaly. Zrovna situace zmíněných hráčů není v nabitém kádru nijak růžová, o motivaci měli postaráno.

Ze všech hráčů, kteří se dostali na plac, ale rozhodně zaujalo jedno jméno – Boluwatife Ogungbayi. Devatenáctiletý Nigerijec, přezdívaný Bolek, sice vypadá jako jasný adept na jarní hostování, pokud ale bude hrát s takovou chutí, z Edenu ho budou chtít pouštět těžko.

Svou aktivitou na levém křídle a vizáží dával v zápase v dobrém vzpomenout na Petera Olayinku. Krásnou předfinální přihrávkou založil akci, po které otevřel skóre Muhamed Tijani, a ačkoli sám skončil první půli bez bodu, byl nejlepším hráčem.

Na to, jak si povede ve slávistické bráně Jindřich Staněk, si fanoušci sešívaných ale budou muset počkat, přednost zatím dostali Aleš Mandous a Jan Sirotník. Jednadvacetiletý debutant měl o poznání méně práce. „Hrál jsem spíš nohama a myslím, že dobře. Nejsložitější byl asi dlouhý nákop na roh vápna, kdy jsem ve velkém větru čekal na odskok, ale vyřešil jsem to,“ řekl Sirotník.

Naopak Mandous chytil minimálně dvě nebezpečné střely a šanci Petera Christiansena musel řešit faulem mimo pokutové území, za který by v klasickém soutěžním zápase zřejmě dostal červenou kartu. „Mandy zvolil nejlepší možné řešení, zákrok před vápnem, ideální,“ byla ale slyšet spokojenost ze slávistické lavičky.

Na vynášení soudů z individuálních výkonů je ještě zajisté příliš brzy, přesto Jindřicha Trpišovského pár výkonů při výhře 4:0 zaujmout muselo. Conrad Wallem a Mojmír Chytil si očividně přenesli skvělou herní pohodu z podzimu i na Pyrenejský poloostrov, svěže působil i Michal Tomič.

Naopak experiment s Janem Bořilem ve stoperské dvojici opět nevyšel. Kapitán týmu jednou propadl rychlostně a jednou v rozehrávce, čímž vytvořil soupeři šance. Formaci na čtyři obránce, kterou už v Edenu využívají minimálně, hrála Slavia po celý zápas.

„Oba poločasy jsme vyhráli 2:0, takže panuje spokojenost. Soupeř byl velmi důrazný, po plné zátěži to byla dobrá prověrka. Pár branek jsme mohli ještě přidat. Hráli jsme hodně ofenzivně, tak se vzadu někdy objevila okénka,“ hodnotil asistent trenéra Pavel Řehák.

Výsledek, pod který se brankami podepsali i Mick van Buren, Lukáš Provod a Conrad Wallem, ale příliš důležitý není. Ten pravý zápas se na soustředění odehrává ve vlastních řadách a pohodlná výhra nad Sönderjyske je první vlaštovkou toho, co slávisty čeká – utkání s AIK Stockholm, dvojzápas s Pekingem Guoan a domácí generálka.

S každým dalším testem nároky porostou a boj o minuty se bude vyostřovat. A třeba se za měsíc v Jablonci ukáže jiná Slavia, než mnozí čekají. S Mandousem v bráně, Dumitreskem na beku a Ogungbayiem na křídle. Šanci mají.