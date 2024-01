Gesto Plzně, pak to proti Ukrajincům jiskřilo. „Pršely“ karty a nedohrál Cadu

PŘÍMO Z BENIDORMU | Před úvodním hvizdem udělali společnou fotku. Plzeňští hráči jednoznačně podpořili ukrajinského soupeře, který v době, kdy zemi sužuje válečný konflikt s ruským agresorem, šel na plac v ukrajinských vlajkách. Jenže během zápasu to mezi soupeři pořádně jiskřilo. Viktoria v přípravě zdolala Kryvbas vysoko 3:0, druhou půli dohrávala bez vyloučeného Cadua. Sudí rozdal spousty žlutých, ve druhé půli se dokonce strhla u střídaček solidní mela. „Bylo to hodně vyhecované,“ přiznal po utkání západočeský stoper Robin Hranáč.

V kulisách prosluněného španělského letoviska a na perfektně upraveném trávníku se nabízelo hrát pěkný fotbal. Kombinační, vyzkoušet možné varianty do ostré jarní fáze. Plzeň si herní cíl splnila, po dvou brankách Tomáše Chorého a jedné Robina Hranáče zvítězila nad Kryvbasem 3:0. Výhra proti lídrovi ukrajinské soutěže, navíc s dohráváním v oslabení, se jistě počítá. Viktoria během zimní přípravy zatím v pěti duelech ani jednou nezaváhala.

Jenže se hrála až příliš drsná muzika a chvílemi šlo na place o zdraví. Už během první půle na obou stranách přibývalo ostrých zákroků, ukrajinský soupeř důrazně dohrával většinu soubojů. Což zlobilo plzeňské fotbalisty, logicky se nikdo nechce před startem jara zbytečně zranit. Tím pádem Západočeši přitlačili taky a sudí měli hodně práce. Hlavní arbitr ve velkém rozdával žluté karty na obou stranách, už před koncem půle po zákroku na Lukáše Červa se strhla nepříjemná mela.

„Spíš jsme kluky uklidňovali. Dojezdy skluzem Ukrajinců po odehrání míče byly nepříjemné. Potom jsme faulovali i my, ale kluci dohrávali souboje tělem. Vysvětlovali jsme si párkrát s jejich trenérem, že jejich dojíždění je nebezpečné,“ řekl po utkání západočeský asistent Jan Trousil.

Tvrdé údery několikrát schytal Matěj Vydra, zimní posila Červ si také nenechal nic líbit. Do strkanice se zapojili i zkušený kapitán Lukáš Hejda a střelec utkání Tomáš Chorý, který je svou postavou předurčený k bránění svých parťáků. Když sudí zapískal konec první půle, všichni si oddechli, aby se situace ještě víc nehrotila.

Na obou stranách se sice protočila sestava, nicméně úplný klid nebyl. Po zákroku na Jhona Mosqueru došlo na melu u střídaček obou táborů, vzápětí byl po druhém žlutém napomenutí vyloučený Cadu. Plzeň si poprvé na podzim vyzkoušela, jaké je to dohrávat v oslabení. Sudí dál mával kartami na obě strany, z malé tribunky u trávníku šlo jen těžko rozeznat, kdo už žluté napomenutí má a kdo ne.

„Už v prvním poločase jsme se smáli, že to sudí nějak rozdává, nakonec ani nevím, kolik jich kdo dostal, ale asi dost,“ usmíval se plzeňský stoper Robin Hranáč, který povedenou hlavičkou zvýšil těsně po přestávce na konečných 3:0. „Bylo to nepříjemnější utkání, ale je to sport, emoce do toho patří. Vadí nám, že se znovu zranil Milan (Havel), ale věříme, že bude třeba za týden už všechno v pohodě,“ dodal mladý dirigent zadních řad.

Zápas byl, podobně jako to často v přípravách zejména proti soupeřům z divokého Balkánu nebo východních států bývá, plný nepříjemných soubojů. Protahoval se, ale nakonec až na zranění plzeňského krajního hráče, který se vrátil po operaci achillovky, dohráli všichni ve zdraví. „Bylo to spíš hodně vyhecované, ale nikdo by si určitě nedovolil nějaké pěstní souboje,“ dodal Hranáč.

Plzeň úspěšně finišuje herní kemp ve Španělsku, generálka je v plánu na čtvrtek proti dánskému Aarhusu. Viktoria v přípravě všechno vyhrála a trenéři mohou být spokojeni. Třeba s formou hroťáka Chorého, který rozhodl zápas s Ferencvárosem (1+1) a proti ukrajinskému rivalovi zapsal dvě trefy.

Velmi dobře vypadají i posily Matěj Valenta s Lukášem Červem, na levém kraji byl do svého vyloučení aktivní Cadu. „Výhry v přípravě jsou důležité, dodá nám to sebevědomí. Do začátku ligy ho určitě potřebujeme, abychom doháněli manko z podzimu,“ připomněl Hranáč.