Sadílek o konkurenci: Každý jsme jiný. Rotace rozloží síly, to může pomoct

Je pro vás aktuální situace složitá?

„Ve Spartě je to normální, jsme obrovský klub. Každé přestupové období přicházejí noví hráči a teď to vyšlo na můj post. Je to o konkurenci. Myslím, že zvyšuje úsilí hráče, aby se zdokonaloval, protože nemá jisté místo. Máme extrémně kvalitní kluky na všech pozicích a je na každém, aby předvedl maximum. Sestavu hodně rotujeme, to může být naše síla v závěrečné části soutěže, můžeme rozložit síly.“

Nastoupil jste se Solbakkenem, jindy hrajete s Kaanem Karinenem či Qazimem Lacim. Vyhovíte si?

„Typologicky jsme každý trochu jiný, Sparta to tak zamýšlí, protože může hráče využít do různých zápasů. Na nás je, abychom si vyhověli a dělali věci, které máme dělat, ať už v ofenzivě nebo defenzivě. Pak už je na každém z nás, aby přidal individuální kvalitu.“

V čem je ta Solbakkenova?

„Už jsme si mohli všimnout, že má extrémní techniku a přehled ve hře. Skvěle zapadl, ukazuje to v přátelácích. Hráče přivádíme, aby nám pomohli, což si myslím, že splní.“

Norové hráli ve středu pole ve trojici, vy ve dvojici. Je to hodně složité?

„Když se najde takhle kvalitní soupeř, který má velkou kvalitu na balonu, tak je to o to těžší. My se to snažíme eliminovat jedním útočníkem, kterého si stáhneme k jejich šestce, a pak chodíme do presinku. Ale prostě se v zápase stává, když mají tak obrovskou kvalitu, tak nás prohodí a už je to jen o tom, abychom hru zbrzdili a dostali se v bloku pod míč v co nejvíce hráčích, aby měli střed pole přehuštěný a bylo pro ně těžší se dostat do šancí. Když hrajeme ve trojce, je to jeden na jednoho, ale myslím, že už to máme zažité a dokážeme soupeře eliminovat.“

Proti Bodö/Glimt jste navíc měli velmi mladou sestavu. Vy jste hodně hru musel organizovat.

„Bylo to hlavní, protože jsme měli hodně nových kluků. I Markus je tady nový. Ale myslím, že všichni rychle zapadli, také kluci z béčka hrají stejný styl, proto hned vědí, co musí dělat. To je super. Jinak jde hlavně o komunikaci. Nezáleží na tom, jestli jsou hráči noví nebo spolu nastupují celou sezonu. Soupeři si mění pozice, je těžké je zachytávat, komunikace je důležitá při přebírání.“

V první části zápasu byl protivník nebezpečnější. Co jste museli změnit?

„Narazili jsme na extrémně kvalitního soupeře, který pravidelně postupuje do základní skupiny evropských pohárů. Na hřišti to šlo vidět. Museli jsme se srovnat s jejich tempem, také to pramenilo z našich ztrát. Ale potom jsme se s tím srovnali a začali jsme hrát i my. Je to pro nás důležité, protože v přípravě máme samé silné soupeře. Výhrami si budujeme sebevědomí.“