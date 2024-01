Hašek i ve Španělsku na Spartě řeší dilema: vzít náhradníky na kemp?

PŘÍMO Z MARBELLY | Dorazili k moři, do španělského ráje, do Marbelly. Přesto museli natáhnout černé podzimní bundy. Při zápase Sparty s Bodö/Glimt rozhodně vedro nebylo. „Ale to ani v Portugalsku,“ usmál se Jarostlav Köstl, asistent nového trenéra reprezentace Ivana Haška. Spolu a ještě s technickým vedoucím Michalem Černým absolvují cestu kolem Evropy, Marbella je čtvrtá zastávka. I během ní řeší, jaký počet hráčů vezmou na soustředění před EURO. Toť totiž zásadní věc.