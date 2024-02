Haraslína ve Španělsku zlobí kotník, ligu (asi) nestihne. A jak dál?

Ve Španělsku do zápasů nenaskočil, trénoval individuálně. Například v úterý, když měl celý mančaft volno po pondělním tuze těžkém střetu s Bodö/Glimt, se připravoval individuálně během dopoledne.

„Není to příjemné,“ utrousil v Hard Rock hotelu, kde se Sparta vůbec poprvé usadila kvůli tomu, že je z něj v tréninkovém centru za pět minut. Dříve dojížděla déle než čtvrt hodiny, proto přišla změna.

Haraslín ji však tolik nepocítil. Například ve středu dopoledne na trénink ani nevyrazil. Místo toho ho čekalo vyšetření na magnetické rezonanci.

Podle všeho nyní na Spartě nepočítají s tím, že by se slovenský reprezentant dal dohromady do ligového startu. Do jarní části vstoupí Sparta v sobotu 10. února, kdy se představí na stadionu Karviné. Tam bude trenér Brian Priske bez klíčového křídelníka.

V dalších dnech a týdnech ho však bude potřebovat. Už ve čtvrtek po Karviné vstoupí Sparta do jarní Evropské ligy, vyráží do Istanbulu, kde se poměří s Galatasaray. V tomto případě se uvidí, jak moc bude Sparta ochotná s Haraslínovým stavem riskovat. A také další program je našlapaný: odveta s Turky, dvě derby se Slavií (ligové i pohárové), výjezd do Plzně, Slovácko…

Kolik z těchto zásadních duelů zvládne Haraslín?