Sparta jako odměna. Talent z Karviné (17) ale musí ve škole zlepšit účetnictví

Na ligových soupiskách pro jarní části FORTUNA:LIGY nenajdete mladšího hráče. Sedmnáctiletý záložník Pavel Kačor z Karviné zaujal v zimní přípravě a proti Spartě (0:3) si připsal premiérový ligový start. Odehrál devět minut, schytal několik ran v soubojích. „Je to šílené!“ chrlil ze sebe první dojmy student druhého ročníku Obchodní akademie. „Ještě nedávno jsem trénoval s klukama v dorostu a najednou jsem hrál proti takovým jménům jako je Krejčí, Kairinen, Kuchta... Proti reprezentantům, co budou hrát na Euru.“ Trenér Juraj Jarábek mladíka chválí a věří, že se bude fotbalově posunovat. Jen prý k tomu ještě musí přidat i ve škole.

„Dostává dost pětek,“ usmíval se slovenský trenér. „Nejvíc z účetnictví. Ale výplatu si spočítá, to je důležité. Tak jsem mu říkal - musíš být fotbalista!“

Pavel Kačor je odchovancem Karviné, v aktuální sezoně nastupuje za reprezentační osmnáctku (7 zápasů/ 2+2). V listopadu podepsal s MFK svou první profesionální smlouvu, v zimní přípravě skóroval proti Opavě a v první týmu se udržel. I když to měl právě se školou těžké.

„Na soustředění s áčkem do Turecka jsem vlastně ani neměl jet, protože se zrovna uzavíraly známky,“ líčil ofenzivní záložník. „Musel jsem dopisovat hodně testů, ale naštěstí se to nějak vyřešilo. Jsem rád, je to náročné. Když jsem ve škole každý den jen hodinu a potom si většinou chodím dopisovat testy... Učím se individuálně, je to těžší, než kdybych ve škole seděl celý den, jako jsem to měl, když jsem hrál za devatenáctku. V ní jsme trénovali až po škole.“

Pololetní vysvědčení? Jen se s úsměvem ošije. „No...prošel jsem. To je hlavní. Neměl jsem vyznamenání, ale myslím si, že vzhledem k individuálu byly známky docela dobré. Učitelé se mi snaží pomáhat, takže si nemůžu stěžovat.“

Ligovou premiéru proti Spartě si podle trenéra Jarábka vybojoval prací v tréninku a během přípravy. „Je mlaďučký, má zdravě drzé sebevědomí, ukázal potenciál a měl v přípravě zajímavé věci,“ líčil kouč. „Proto dostal šanci, abychom ho i zviditelnili karvinským divákům. První ligový zápas proti Spartě je odměna. Ale jen první krůček v další kariéře, věřím, že se bude zlepšovat. Ale pětek musí ve škole dostávat méně.“

Kačor přiznává, že když v 82. minutě duelu proti Spartě střídal Amara Memiče, lehce s ním zatřásla nervozita. „Vůbec jsem nečekal, že bych v tomhle zápase poprvé naskočil do ligy, jsem za to moc rád,“ neskrýval. „Trenéři mi říkali, ať si to užiju, že už nemůžeme nic ztratit. Tak ať si dovolím a nejsem zakřiknutý. Snažil jsem se to plnit, ale na tempo si ještě zvykám. Přiznávám, že jak jsem tam vběhnul, hned jsem byl trošku uvařený. Potom už to bylo dobré.“

Už během přípravy si opakoval, že mezi ligovými hráči musí makat každou minutu, kterou dostane. „I kdybych měl hrát jen deset minut, tak se snažím ze sebe dostat to nejlepší. Chci se zlepšovat, každá taková možnost je paráda.“

Čím trenéry zaujal? „Těžká otázka,“ pousmál se Pavel Kačor. „Myslím, že nasazením ve hře. Nemám rád prohry, nemám rád prohrané souboje, jakoukoliv porážku. Tak asi tím. A doufám, že i fotbalovou kvalitou.“ Energií a chutí vletět do každého souboje připomíná Ondřeje Lingra. Mají stejného agenta, jsou v kontaktu.

„Ondra je super kluk, kdo by nechtěl jít v jeho stopách? Kdo by nechtěl být jednou jako on?“ pousmál se mladík. V jedné věci už ho napodobil a zároveň „předběhl“. Ondřej Lingr v lize také debutoval proti Spartě, V květnu 2017 mu bylo osmnáct let, když se poprvé dostal na hřiště. Odehrál jednu minutu, byl u remízy 1:1.

„Kdybych měl kariéru třeba zrovna jako Ondra, tak si myslím, že by to byla úplně paráda,“ zasnil se Pavel Kačor. Dobře ví, že ho to bude stát ještě hromadu práce. A nebojí se ani zahraniční konkurence. Karviná má v mládežnických týmech i v béčku řadu mladých dravců z Afriky nebo Brazílie. Kačor mezinárodní konkurenci vítá.

„Pro některé místní mladé kluky to může být nepříjemné, protože je vytlačí ze sestavy,“ nabízí svůj pohled. „Může to pro ně být demotivující. Ale já si myslím, že by to mělo být naopak. Mě to motivuje. Když vím, že může přijít někdo lepší, tak se prostě musím zlepšovat. Karviná jde tímto směrem a vidíte třeba Rafiho (Durosinmiho), že? Přišel tady jako mladý a teď měl jít do Frankfurtu. Karviné to pomáhá vydělávat peníze, já s klukama ze zahraničí neměl nikdy problém. Nejsou namyšlení, super jsem si s nimi vždycky pokecal, ani je neberu jako zahraniční hráče.“

Motivací je pro něj i první profesionální smlouva. Dostal ji krátce po sedmnáctinách. „Vůbec jsem to netušil, lepší dárek k narozeninám jsem si nemohl přát! Byl jsem šťastný za důvěru, kterou do mě klub tímto vložil. A zároveň to je pro mě další motivace. Chtěl bych klubu svými výkony splatit vše, co pro mě dosud udělal,“ dodal Pavel Kačor.