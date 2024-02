Sigma na jaře bez gólu. Jílek: Schází lehkost. Mít Vašulína či Zlatohlávka...

Více střel na bránu, více rohů, více šancí, více držení míče. Kdo čekal, že Hradec Králové v Olomouci zaleze na vápno a bude chtít za každou cenu urvat nulu, byl na omylu. Ano, čisté konto si sice domů odvážejí, ale způsobem hry mnohé diváky mile překvapili.

„Nechtěli jsme hrát zanďoura, nemáme na to ani hráče, naši mladí chtějí hrát dopředu,“ popisoval trenér Václav Kotal, kterému dopoledne před zápasem vypadl Václav Pilař kvůli střevní viróze.

Zas tak moc to hostům vadit nemuselo, ústřední roli po zkušeném křídelníkovi na sebe vzal Daniel Vašulín. Vysoký útočník byl od první do poslední sekundy duelu bezesporu nejlepším mužem na place. Vyhrával souboje, míče podržel buď sám, nebo je kvalitně sklepl spoluhráčům. Oproti podzimu, kdy ho trápily zdravotní problémy, vypadá mnohem lépe i pohybově. Míč ho poslouchá.

„Odehrál výborný part,“ uznal kouč Sigmy Václav Jílek. „Je typologicky podobný Mojmírovi (Chytilovi). Uhraje vám třeba sedmdesát nebo osmdesát procent balonů, což je při překonávání presinkové vlny dlouhým míčem obrovská výhoda,“ dodal.

V 82. minutě měl Vašulín na noze výhru po Pudhorockého akci, ale jeho rána zřejmě i po teči brankáře Tadeáše Stoppena skončila na tyči. Mladý olomoucký talent šel do hry v poločasové pauze, protože kolega Matúš Macík odjel do nemocnice s podezřením na otřes mozku, ke kterému měl přijít už na předzápasové rozcvičce. Záskok zvládl, s křečí v ofenzivě pomoct nemohl.

Olomouc - Hradec Králové: Novák nasadil brankáři jesle, trefil ale tyč Video se připravuje ...

Nejnebezpečnějším Hanákem byl kromě Jana Vodháněla levý bek Filip Novák, nikdo další se k nim nepřidal. Ebrima Singhateh měl sice pár povedených driblinků, nicméně drhla finální fáze.

„Chybí nám lehkost,“ věděl Jílek, ale do tématu špatné kondiční připravenosti, které se otevírá během týdne už podruhé, se příliš pouštět nechtěl. „Vnímáme to, bavíme se i s fitness koučem, ale počkáme si na data. Bez čísel nechci střílet od boku.“

Že byl nejvýraznějším chlapem Vašulín, ovšem pocit nebyl. To viděl každý. Přesto Kotal, byť s úsměvem, jednu výtku měl. „Hrál často na Beneše, přitom klukům neustále zdůrazňuju, aby šli cestou nejmenšího odporu. Neustále jsem na něj volal, aby šel k menšímu obránci nebo aby mu Šašinka pomohl soupeře odstavit. Musíte jim to pořád tlouct do hlavy.“

„To vím i já, že Beny je silný v soubojích,“ přikývl forvard. „Ale ve hře se to někdy nedá uhlídat. Známe se navzájem, hráváme proti sobě, ale v zápalu boje nejde stát jen u jednoho stopera.“

Každopádně takový typ by se Jílkovi hodil, na lavičce dalšího bijce při trablech Pavla Zifčáka a Jana Fialy neměl. Zato při pohledu na ostatní ligové výsledky viděl, jak se olomoucký odchovanec Tomáš Zlatohlávek, jenž mu prošel rukama, znovu prosazuje za Pardubice. Pošesté v ročníku.

„Nepřekvapuje mě to. Za jeho výkony stojí obrovské množství práce, odměnou mu jsou góly. Je to i tím, že má důvěru a časový prostor. Vyhovuje mu herní způsob, je efektivní. A nechci to porovnávat, ale nemá tam asi takovou konkurenci, takže s minutami hráč logicky roste. Tady je Juliš, Singhateh. Kdyby nebyl půl roku zraněný, tak by naskakoval i Kramář. Asi by to tady měl složité, proto jsme se nějak rozhodli. Měli jsme důvody, neříkáme si, že jsme udělali chybu. Každopádně mu přeju jen to nejlepší, ať se mu daří,“ vzkázal Jílek opoře Pardubic.