Spokojený Koubek: Šulc létá. Hráči si říkají o pozornost reprezentace

Šlo o takticky perfektně zvládnuté utkání?

„Asi ano. Nějaký taktický plán máme vždycky, dneska vyšel dokonale. Chtěli jsme velmi aktivní odvážnou hrou ve vysokém postavení Bohemku zaskočit a potrápit. Dařily se nám některé akce, k tomu senzační gól Tomáše Chorého. Pak Šulcík (Pavel Šulc) trefil volej, byli jsme produktivní, za stavu 2:0 se samozřejmě hraje lépe. Nebylo v plánu bránit výsledek, je potřeba hrát neustále aktivně. Ale Bohemka na nás ve druhé půli vletěla, musím před ní smeknout klobouk, tlačila nás. Umíme hrát kompaktní blok, utkání jsme měli víceméně pod kontrolou. Kolem vápna se Bohemka snažila projít jeden na jednoho. Odskákali, ubránili, ubojovali jsme to, pak jsme se dostávali do brejkových situací. Matěj (Vydra) mohl skóre pečetit, ale to jsme nezvládli. Z naší strany to bylo kontrolované provedení druhé půle, na můj vkus možná až moc. Ale síly nám po zápase v Ostravě ubývaly. Máme plus šest bodů ze zápasů venku, pro nás je to velmi pozitivní.“

Takže ideální vstup do jara?

„Určitě. V tom trojboji, co jsme absolvovali, jsou Boleslav, Ostrava i Bohemians, víc jak kvalitní soupeři. Ze tří zápasů jsme uhráli sedm bodů, jsem spokojený. Můžeme konstatovat, že jde o podařený vstup do jara.“

Jak zvládl ligovou premiéru Cheick Souaré?

„Pozitivně, příjemně mě překvapil. Na pozice halvbeků máme Kopice a Cadua jako základní dvojku. Když Honza dostal v Ostravě čtvrtou žlutou, jeho šance přišla. Nepochyboval jsem o tom, že to zvládne. Je to velmi dobrý, inteligentní hráč, pohybově výborný.“

Ceníte, že se rozstřílel Pavel Šulc?

„Uvidíme, třeba se zasekne a nedá deset zápasů gól. Není to úplně útočník, spíš ofenzivní středopolař. Ale fantasticky létá, skvělý výkon korunoval brankou. Na trénincích se střelbě věnuje navíc s Markem Bakošem, já jim do toho jen kecám (úsměv). Není to náhoda, že dává góly, pracuje na tom.“

Nedal rozhodčí zápasu příliš volnosti?

„Jeho výkon nehodnotím špatně. Nevadí mi, když pustí souboje tělem a jeden hráč se třeba svalí, když se soupeři přetlačují. Ale viděl jsem i situace, které byly dle mého názoru fauly. Hra na zemi, nějaká dojetí, podtržení, několikrát se to dalo písknout. Oboustranně. Sudí zkrátka nastavil metr takhle.“

Řekl si Jhon Mosquera o prodloužení smlouvy, která mu končí v létě?

„Ukázal charakter. Na podzim se těžko dostával do sestavy. Častěji jsme hráli na dva útočníky a na halvbeky. V systému 3-5-2 neměl místo. Halvbeky hráli Kopic a Cadu a on pro ten systém není hrotový hráč. Ale prokousal se tím, trénoval poctivě. Teď variujeme systémy a tam má uplatnění. Cením si, že renomovaný hráč, který byl předtím v Plzni velkou oporou, takhle pracoval a dočkal se sestavy.“

Nabírají Tomáš Chorý, Robin Hranáč nebo Pavel Šulc reprezentační formu?

„Na našem kempu ve Španělsku byl Ivan Hašek, řekl všem, že každý má šanci. Hráči jsou to zajímaví, takovými výkony si jdou pro pozornost státního trenéra.“

Hodláte ještě prohnat Spartu a Slavii, kteří jsou nad vámi v tabulce?

„Buďme realisté. Museli bychom všechno vyhrát, oni toho moc nepoztrácí. Upevnili jsme si třetí místo, ale pořád se díváme také pod sebe. Uvidíme, co se stane, hraje se ještě čtrnáct kol.“