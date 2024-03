Naštvaný Priske: Prohrála celá Sparta. Chybující Panák? Nevím, co čekáte...

V posledních týdnech prožíval velké večery ve velkých zápasech, s vyprodanou Letnou si užíval vyřazení Galatasaraye v Evropské lize. O to tvrdší je pád v Plzni, která lídra FORTUNA:LIGY totálně rozebrala. „Tohle je o nás všech,“ zdůraznil trenér Sparty Priske během hodnocení utkání.

Co se stalo se Spartou?

„Soupeř byl tentokrát lepší. Vstřelil čtyři góly, v klíčových momentech jsme nebyli dost dobří, jak jsme plánovali. Začalo to u první branky, kterou jsme inkasovali před poločasem, druhá utkání zlomila. První půle byla pro nás těžká a začátek té druhé také.“

Jak si vysvětlujete chyby Filipa Panáka?

„Teď krátce po zápase nevím, co při otázce na konkrétního hráče očekáváte za odpověď, tohle se mi těžko hodnotí. Čemu věřím, je, že Filip se na hřišti snažil odevzdat ze sebe to nejlepší, jako každý zápas. Ale byly v jeho výkonu chyby, které obvykle nedělá.“

Ovlivnil váš výkon našlapaný program posledních týdnů?

„Odehráli jsme devátý zápas v krátkém čase, určitě to na náš výkon mělo dopad. Ale není to v žádném případě omluva. Už v poločase jsem měl v hlavě, jestli nebudu střídat.“

Plzeň - Sparta: Mizerný odkop Panáka, Vindahl neudržel střelu Červa a dorazil Chorý, 1:0 Video se připravuje ...

Plzeň ztrácí na Slavii osm bodů, na vás devět. Vrací se do boje o titul?

„Nic se v tomhle směru nezměnilo. Říkám stále, že o titul bojují tři týmy.“

Štve vás další červená, která ovlivnila zápas?

„O červených už jsme uvnitř týmu mluvili. Ale verdikty rozhodčího nebudu komentovat.“

Co jste na takový výkon řekl hráčům? Byli správně nastaveni na ligové utkání?

„Odpovím nejdřív obecně – co si řekneme po utkání, zůstává mezi námi v šatně. Pochopitelně není nikdo spokojený s tím, jaký jsme v Plzni uhráli výsledek a jaký jsme podali celkově výkon. Prvních čtyřicet minut jsme byli koncentrovaní a v zápase. Plzeň hrála přesně tak, jak jsme očekávali. Zůstávala v bloku, čekala na standardky a rychlé brejky. Soupeři patří kredit. Spokojená není celá Sparta. Beru to tak, že jsme prohráli společně a velkým rozdílem. Nevím, co na to za sebe říct. Ale není to o mně, je to o nás všech.“