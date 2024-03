Hoftych: Sparta si moc věřila, chyběl Kairinen. Krejčího karta? Přísná, ale...

Hlavní vzkaz 24. ligového kola: „Sparta není neporazitelná.“ To řekl Pavel Hoftych, zkušený trenér a host nedělního studia iSport.cz. Úřadující český šampion selhal na hřišti Plzně (0:4) , čímž si na čele tabulky výrazně zúžil bodový náskok před Slavií. Navíc ve dvou zápasech inkasoval devět gólů! „Obavy v hlavě po dvou dardách jsou na místě,“ zamyslel se současný sportovní manažer druholigového Žižkova. Za hlavní postavy nedělního šlágru označil Tomáše Chorého a Pavla Šulce.

Sparťané svěsili hlavy dolů. Na hřišti Viktorie hrubě chybovali, srazily je dva góly – první těsně před pauzou, druhý krátce po startu druhého poločasu.

„Plzeň byla lépe mentálně nastavená než Sparta, která měla představu, že bude v zápase bodovat,“ řekl Hoftych ve studiu iSport.cz. „Začátek zápasu tomu nasvědčoval, Plzeň měla v defenzivě okénka a Sparta se zřejmě uspokojila, že to půjde podle zaběhlých kolejí.“

Jenže obří ránu do plánů letenského týmu zasadil Tomáš Chorý, který vstřelil gól ve 44. minutě. Před ním (hned dvakrát) chyboval Filip Panák. „Plzeň hrála fantasticky a postupně přidávala,“ všiml si Hoftych.

Bývalý trenér Mladé Boleslavi označil za muže zápasu Chorého a Pavla Šulce. První z nich vstřelil ještě druhou branku, ofenzivní záložník přidal třetí trefu Viktorie.

„Oba zpochybnili sparťanskou obranu a postupně do ní provrtali díry. Za mě v současné chvíli patří do národního týmu,“ poznamenal.“

SESTŘIH: Plzeň - Sparta 4:0. Debakl lídra! Krejčí vyloučen, dvakrát pálil Chorý Video se připravuje ...

Hoftych velmi dobře zná otce Tomáše Chorého, hrál s ním v jednom týmu. „Tomáš je po něm, silný v osobních soubojích. Od balonu nejde odstavit. Hraje fantasticky, zraje a je nechutný,“ líčil.

A Šulc? „Je obrovsky kreativní. Dřív nedával góly, což ho sráželo. Dneska už to doběhl. Ale pochválil bych celou Plzeň. Vždyť gólmana Jedličku jsme ani neviděli,“ poukázal Hoftych na fakt, že sparťané ani jednou v utkání nevystřelili na branku.

To ovlivnila i druhá žlutá karta pro Ladislava Krejčího, jenž v obou případech nakopl do nohy Chorého. „Byla přísná. Ale Sparta v minulých zápasech druhé žluté v případě Peška či Ryneše unikla. Tentokrát ne, rozhodčí Černý dával karty i za malé fauly. Plzeň by však vyhrála, i kdyby Krejčí utkání dohrál,“ sdělil Hoftych.

Oslabená Sparta nakonec obdržela debakl. V základu přitom vynechala opory jako Kaana Kairinena, Jana Kuchtu či Veljka Birmančeviče. „Sparta si z mého pohledu natolik věřila a nečekala, že Plzeň je momentálně v takové síle,“ zmínil Hoftych.

Zvlášť Kairinen byl v úvodu jara pro hru letenského týmu klíčový. „Přinesl by Spartě větší bezpečí v defenzivních soubojích, mezi zálohou a obranou byla díra. Chyběl tam hráč jeho typu, on tento prostor optimálně čistí," uvedl Hoftych.

A jak prohra s Plzní ovlivní boj o titul? „Souhlasím s tím, že morální síla Sparty je velká. Každopádně ale dala čuchnout Slavii a Plzni. Ukázalo se, že to nebude podle scénáře, že Sparta bude všechno vyhrávat. Ještě nás čeká zajímavý závěr ligy,“ podotkl Hoftych ve studiu iSport.cz.

Sparta ovšem pokračuje v náročném programu. Už ve čtvrtek hraje odvetu osmifinále Evropské ligy v Liverpoolu. „Jsem zvědavý, s jakým herním plánem do Anglie pojede. Za mě by se nabízel autobus. Obava, aby nedostali zase nařezáno, je na místě,“ zakončil Hoftych povídání ve studiu iSport.cz.